Asıl Kamp Şimdi Başlıyor!

Yeni Malatyaspor, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Bolu’da toplanarak 6 hafta sürecek olan yoğun antrenman programına başlayacak. İlk etap kamp döneminde ay ortasına kadar dış dünyayla bağlantısı kopacak olan sarı kırmızılı oyuncular askeri eğitimi aratmayacak programla çalışmalarını sürdürecek. Ön hazırlık kamp çalışmasını Malatya’da gerçekleştiren Doğu Anadolu ekibinde, teknik heyet ve futbolcular iki günlük izne ayrılmıştı. İznin sona ermesinin ardından takım, bugün Bolu Abant’ta top başı yapacak. Yeni Malatyaspor'un ikinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz’da son bulacak.

Doğu Anadolu ekibi, ön hazırlık çalışmaları kapsamında 1 Temmuz’da Malatya’da toplanmış ve 5 Temmuz’da yapılan çalışmayla hazırlıklarını noktalamıştı. Teknik direktör İrfan Buz idaresinde Malatya’da toplanan takım, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışma yapmıştı. Malatya’daki hazırlık çalışmalarının ardından bugün Bolu’da toplanacaklarını ifade eden teknik direktör İrfan Buz,

Yeni sezon hazırlıklarımızı iki etap olacak Bolu’da sürdüreceğiz. Yeni sezon için her zaman sezon başı çok önemlidir çünkü sezonun temelini atıyorsunuz. Sistem açısından bizde yönetimimizde, takımımızla, transfer komitemizle birlikte istişare içerisine girdik ve çalışmalarımız sürüyor

dedi. Buz, kamp çalışmalarını istedikleri gibi geçirip, sezona en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini de sözlerine ekledi.