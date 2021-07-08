08 Tem 2021 - 11:46- Spor G: 08 Tem 2021 - 11:49

Asıl Kamp Şimdi Başlıyor!

Süper Lig 2021-2022 sezonu hazırlıkları için bugün Bolu’da toplanacak olan Yeni Malatyaspor’lu futbolcuları 6 haftalık askeri eğitimleri aratmayacak kamp dönemi bekliyor. Alman disipliniyle futbolcularını eğitime alacak olan teknik direktör İrfan Buz’un ilk etap kamp çalışmalarında oyuncularını ağır antrenman programına tutması bekleniyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Asıl Kamp Şimdi Başlıyor! mask

Yeni Malatyaspor, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Bolu’da toplanarak 6 hafta sürecek olan yoğun antrenman programına başlayacak. İlk etap kamp döneminde ay ortasına kadar dış dünyayla bağlantısı kopacak olan sarı kırmızılı oyuncular askeri eğitimi aratmayacak programla çalışmalarını sürdürecek. Ön hazırlık kamp çalışmasını Malatya’da gerçekleştiren Doğu Anadolu ekibinde, teknik heyet ve futbolcular iki günlük izne ayrılmıştı. İznin sona ermesinin ardından takım, bugün Bolu Abant’ta top başı yapacak. Yeni Malatyaspor'un ikinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz’da son bulacak.

Doğu Anadolu ekibi, ön hazırlık çalışmaları kapsamında 1 Temmuz’da Malatya’da toplanmış ve 5 Temmuz’da yapılan çalışmayla hazırlıklarını noktalamıştı. Teknik direktör İrfan Buz idaresinde Malatya’da toplanan takım, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışma yapmıştı. Malatya’daki hazırlık çalışmalarının ardından bugün Bolu’da toplanacaklarını ifade eden teknik direktör İrfan Buz, 

Yeni sezon hazırlıklarımızı iki etap olacak Bolu’da sürdüreceğiz. Yeni sezon için her zaman sezon başı çok önemlidir çünkü sezonun temelini atıyorsunuz. Sistem açısından bizde yönetimimizde, takımımızla, transfer komitemizle birlikte istişare içerisine girdik ve çalışmalarımız sürüyor

dedi. Buz, kamp çalışmalarını istedikleri gibi geçirip, sezona en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

# kamp, yeni malatyaspor, İrfan buz
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
Federasyondan Fikstür Açıklaması mask
Federasyondan Fikstür Açıklaması
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor mask
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim” mask
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim”
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı mask
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı
TÜFAD’da yeni başkan Zeyno mask
TÜFAD’da yeni başkan Zeyno
“Geleceğin Temellerini Atıyoruz” mask
“Geleceğin Temellerini Atıyoruz”
Sağ Bek İçin Alternatif Transfer mask
Sağ Bek İçin Alternatif Transfer
Yeni Malatyaspor, Naim Sliti’yle ilgileniyor mask
Yeni Malatyaspor, Naim Sliti’yle ilgileniyor
Kaplan yeni sezonda iddialı olacak mask
Kaplan yeni sezonda iddialı olacak
Hadebe 18 numarayı giyecek mask
Hadebe 18 numarayı giyecek

08 Tem 2021 - 11:46 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor mask
Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim” mask
“Görüştükten Sonra Kabul Ettim”
YMS Futbolcu Seçmeleri Yapacak mask
YMS Futbolcu Seçmeleri Yapacak
Cueva ve Neymar... mask
Cueva ve Neymar...
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı mask
Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı
TÜFAD’da yeni başkan Zeyno mask
TÜFAD’da yeni başkan Zeyno
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL