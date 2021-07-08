Yazıhan’a iki OSB kurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yatırım programına aldığı Yazıhan ilçesinin Mısır Dere Mahallesi sınırları içerisinde toplamda 3 bin 200 dekarlık alan üzerinde Malatya Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) OSB kurulacak. Tam donanımlı, kendi kendine yetebilen, yenilenebilir ve sıfır atık prensibi ile çevreye duyarlı bir tarım ve sanayi entegrasyon uyumlu olacak ve burada bin kişiye yakın istihdam sağlanacak, örgütlü, sağlıklı, kaliteli ve rekabetçi üretim ortamı oluşturulacak. İhale çalışmaları devam ediyor. 142 işletme ve yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvan kapasiteli olacak OSB'de et entegresinden yem üretim fabrikasına kadar birçok işletme yer alacak.

TOPRAKSIZ SERA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İlçenin Gövük Mahallesi sınırları içerisinde hazineye ait tarıma elverişli olmayan 738 dekar alana Topraksız Sera Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Bu bölgede Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri gerekli incelemeyi gerçekleştirdi. Konu ile ilgili olarak Fırat Kalkınma Ajansı tarafından “Seracılık İhtisas OSB Fonksiyonel Tasarım ve Ön Fizibilite Raporu” hazırlanarak paydaşlara sunuldu. İlk etapta 25'er dekarlık alandan oluşan 15 parsel için çalışma olacak. Seralarda üretim olacak, bunun yanında soğuk hava depoları bulunacak ve yaklaşık 300 kişinin istihdamı hedefleniyor. Kırsaldaki göçün önlenmesi ve ekonomiye katkı anlamında önemli bir OSB olacak ve buralarda ihracata yönelik üretim yapılacak.

25 BİN 939 DEKAR ALANDA TARIMSAL ÜRETİM YAPILIYOR

Yazıhan ilçesinde tarım alanları ile ilgili olarak 2020 ÇKS kayıtları dikkate alındığında 179 bin 249 dekar alanda sulu, 79 bin 690 dekar alan da ise kuru tarım olmak üzere toplam 25 bin 939 dekar alanda tarımsal üretim yapılıyor.

İlçe genelinde 2020 yılında 33 bin 845 ton yaş kayısı, 7 bin 615 ton kuru kayısı elde edilirken, geçen yıl yaşanan Monilya zararından dolayı bin 49 çiftçiye 27 bin 182 dekar alan için toplam 701 bin 383 TL Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu’ndan destek ödemesi yapıldı.

Bitkisel Üretim Destekleme Çalışmaları Kapsamında; 297 bin 77 alan desteklenirken, 7 milyon 657 bin TL ödeme yapıldı. Ayrıca, 2020 yılında hayvancılık desteklemeleri ile ilgili olarak toplamda 5 milyon 40 bin TL destek sağlandı.