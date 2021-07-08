İlk sefer 13 Temmuz’da

Milletvekili Fendoğlu’nun 2 Ekim 2019’da ilk olarak yazılı soru önergesi ile akabinde de TBMM Genel Kurul çalışmaları, bütçe görüşmeleri ve komisyon çalışmalarında 4 Eylül Mavi treninin sefer durumu ile ilgili konuşmuştu. Fendoğlu, Malatya ve güzergâhtaki illere ekonomik ve hizmet anlamında büyük katkıları olan, orta ve dar gelirli vatandaşların ucuz ve kaliteli ulaşım imkânı sağlayan 4 Eylül Mavi Treninin bir an önce hizmete başlaması gerektiğini ifade etti.

Mavi trenle ilgili süreci yakından takip eden Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, müjdeyi verdi.

Milletvekili Fendoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiyle 4 Eylül mavi treninin 12 Temmuz’da Ankara’dan kalkacağını ve 13 Temmuz’da Malatya’dan ilk seferini yapacağını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Fendoğlu, şunları söyledi:

Ülkemizde azalan Covid19 vakaları ve 21 Haziran 2021 tarihli kabine toplantısında azaltılan pandemi kuralları göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda; 4 Eylül mavi treni 12 Temmuz’da Ankara’dan kalkacak, 13 Temmuz’da Malatya’dan ilk seferini yapacaktır. Yine Doğu Ekpresi 12 Temmuz’da Ankara’dan kalkacak ve 13 Temmuz’da Kars’tan ilk seferini yapacak, Güney Ekspresi de 12 Temmuz’da Ankara’dan kalkacak ve 13 Temmuz’da Kurtalan’dan ilk seferini yapacaktır. Bölge halkımıza ve Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen ve süreci hızlandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, TCDD Genel Müdürümüz ve TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürümüze bölge vatandaşlarımız ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.

(Bülten)