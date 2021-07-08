Müftülükten aile içi iletişim eğitimleri

Malatya İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu Beşkonaklar’da bulunuyor. Burada verilen eğitimlerle aile içi problemlerin çözülmesi hedefleniyor. Konuyla alakalı önemli bilgiler veren Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu,

Özellikle evliliğe ilk adım çerçevesinde seminerler düzenliyoruz. Yeni evlenecek çiftlerinize birtakım ön bilgilendirme, evliliği tanıma, evlilikle ilgili problemleri veyahut da evliliklerde olabilecek sorunları çözebilme noktasında yardımcı oluyoruz. Ayrıca aile içinde yaşanan boşanma olsun veya olmasın hiçbir şey olmasa bile dertlerini anlatabilecekleri, beraber sohbet edebilecekleri, sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir ortam

ifadelerine yer verdi.

“UZMAN ARKADAŞLARIMIZ YARDIMCI OLUYORLAR”

Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, Beşkonaklarda bulunan Aile Dini Rehberlik Bürosu hakkında, “Bizim İl Müftülüğü olarak Beş Konaklarda Aile Dini Rehberlik Büromuz var. Bunun tanıtımını yapma noktasında biraz geç kaldık. Burada özellikle evliliğe ilk adım çerçevesinde seminerler düzenliyoruz. Yeni evlenecek çiftlerinize birtakım ön bilgilendirme, evliliği tanıma, evlilikle ilgili problemleri veyahut da evliliklerde olabilecek sorunları çözebilme noktasında yardımcı oluyoruz. Dini konuda evlilikle ilgili hak, hukuk meseleleri, eşlerin birbirlerine olan davranışları yönlendirme noktasında bu konularla ilgili uzman arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar” dedi.

Malatya İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bir de evli olan çiftlerimize yönelik programlarımız var. Aile seminerleri, ailede yaşanabilen ve yaşanması mümkün olan sorunlarla alakalı seminerlerimiz de var. Seminerlerin dışında bir bayan ve bir erkek nöbetçi şeklide arkadaşlarımız bekliyorlar. Bekleyen arkadaşlarımız da genelde aile konularında uzman olan arkadaşlarımız veya o konuyla yeterli olan arkadaşlarımız, aile içinde yaşanan boşanma olsun veya olmasın hiçbir şey olmasa bile dertlerini anlatabilecekleri, beraber sohbet edebilecekleri, sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir ortam. Bu büromuzun da özellikle vatandaşlarımız tarafından bilinmesinde çok fayda var.

Aile içi sorunların çözülmesi noktasında da yardımcı olduklarını belirten Bekiroğlu,

Günümüzde aile içi sorunların çözüm noktasında çok azla alternatiflerimiz yok hemen soluğu mahkemelerde alıyoruz. Mahkeme safhasına geçmeden önce uzlaşıyla, ailelerin bir araya gelmesiyle veya eşlerin birbirleriyle uzlaşmasıyla çözülebilecek çok mesele var. Boşanma bir çözüm olmaya biliyor. Boşanma aşamasına gelmeden kardeşlerimizin problemlerini çözme noktasında böyle bir merkezimiz var

sözlerini kaydetti.

Pandemi sürecinden sonra online eğitimlerin yüz yüze olacağını ifade eden İl Müftü Yardımcısı Abdullah Bekiroğlu,

Bunların dışında pandemi dolayısıyla sanal ortamda aileyle ilgili yapılan seminerler faaliyetler var. İnşallah bu pandemi süreci bittikten sonra da yüz yüze daha güzel daha canlı daha soru cevap ortamı oluşabilecek, seminerlerimize devam edeceğiz

dedi.