“2022 YILI SONUNDA TAMAMLANACAK”

Milletvekili Çalık beraberindeki heyet ile birlikte Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Bahri (Erenli) Mahallesinde inşası devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden geniş bilgiler alan Çalık, Ağustos ayında konutların hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Öznur Çalık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi(TOKİ) tarafından Malatya’da yaklaşık 2 milyar TL tutarında 1555’i köy evi olmak üzere toplamda 6 bin 205 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, tamamlanan konutların hak sahiplerine teslimlerin devam ettiğini söyledi.

Çalık, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı olarak görev yapacak Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğünün Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesindeki 2 bin dekar alanda kuruluş çalışmalarına başlanıldığını belirttti. TOKİ tarafından yaklaşık maliyeti 100 milyon TL olan Özel Harekat Bölge Müdürlüğü inşaat ve altyapı ihalesinin gerçekleştirildiğini ifade eden Öznur Çalık, 4 ana bloktan oluşacak bölge müdürlüğünün yapım ihalesini kazanan yüklenici firmaya yer tesliminin gerçekleştirildiğini kaydetti. Yaklaşık 4 bin özel harekat personelinin eğitim alacağını ifade eden Öznur Çalık, bölge müdürlüğünün 2022 yılı sonunda faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

(Bülten)