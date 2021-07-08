Turuncu renge girdik ama ‘delta’ endişesi büyüyor

Mart ayının 15’inden sonra çok yüksek riskli iller arasına giren Malatya’da, aşılanmanın hızlanmasıyla birlikte Koronavirüs vakalarında gözle görülür bir düşüş yaşandı ve Malatya’da dünden itibaren yüksek riskli iller yani turuncu renk arasına girdi. Vaka sayılarının Malatya’da daha da düşmesi beklenirken Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli yaptığı basın açıklamasıyla Malatyalıları delta virüsüne karşı uyararak, aşı olmayan vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Malatya’da delta varyantı şüphesi olduğunu da açıklayan Prof. Dr. Bentli, bunun daha netleşmediğini belirterek,

Bütün dünya da olduğu gibi biz de delta varyantı dalgasından endişeliyiz Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor. Şehir merkezinde eskiden insanlar yüzde 100 maske takarken, şu anda bu oran yüzde 60-70'lere düştü. Toplu taşımada, kapalı mekânlarda kesinlikle maske takmanın devam etmesi lazım

dedi.

Pandeminin başlangıcından bugüne kadar 17 ayı geride bıraktıklarını belirten Prof. Dr. Recep Bentli, şu anda ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da vaka sayılarında bir düşüş olduğunu söyledi.

“İNGİLTERE BUNDA ÇOK İYİ BİR ÖRNEK”

Cuma gününe kadar sayıların daha da düşeceğini beklediklerini dile getiren Bentli,

Vaka sayılarında hala 40'lı sayıların üzerindeyiz. Bakanımızın açıkladığı rakamlara göre ilimizde vaka sayıları 41'lere kadar geriledi. Haftalık hesaplandığı için önümüzdeki cuma 30'lu rakamları göreceğimizi söylemiş olayım. Vaka sayılarının düşmesi bizi rahatlatıyor ama bütün dünya da olduğu gibi biz de delta varyantı dalgasından endişeliyiz. Önümüzdeki ay veya sonbahara doğru böyle bir dalgayla karşı karşıya kalmamız diğer ülkelere baktığımızda muhtemel görünüyor. Tabi diğer ülkelerle kendimizi kıyasladığımızda aşı oranı yüksek olan ülkelerde vaka sayıları yüksek olsa bile hastaneye yatış ve vefatların çok az olduğunu biliyoruz. İngiltere bunda çok iyi bir örnek. Dördüncü dalgada vaka sayıları 25 binin üzerine çıkmasına rağmen, vefat ve hastaneye yatış sayılarında çok ciddi bir artış olmadığını oranlardan görüyoruz. Biz de bu nedenle ‘artık insanlarımızın yaklaşık yüzde 55'ini aşıladık, ilk doz olarak. 18 üstü yaş grubunda Malatya'nın yüzde 55'ini ilk doz aşılamış durumdayız ama bu Türkiye'de yüzde 58'de ortalamanın biraz gerisindeyiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da en yüksek aşılama Malatya'da görünüyor ama batı ile kendimizi kıyasladığımızda geride olduğumuzu görüyoruz

diye konuştu.

“YOĞUN BAKIMLARIMIZDA ÇOK CİDDİ DOLULUKLAR OLDU”

Son 2-3 gün içinde Koronavirüs’ten dolayı ölen vatandaşın olmadığını söyleyen Prof. Dr. Bentli,

Bakanımızın açıkladığı haritada kırmızı renkteydik, turuncu renge geçtik. Aşılamada yüzde 65'lerin üzerine çıkmadığımız müddetçe, önümüzdeki günlerde Allah göstermesin yaşayacağımız bir dalgada yine sıkıntı yaşayacak gibi görüyoruz. Aşı sırası gelmiş tüm vatandaşlarımızın aşı yaptırmalarını, ikinci doz sırası gelenlerin ikinci doz aşı olmaları için çağrıda bulunuyoruz. Üç kez Malatya'da ciddi sıkıntılar yaşadık, yoğun bakımlarımızda çok ciddi doluluklar oldu. Vefat sayıları günlük 8-9-10'ları bulan günler oldu. Şu an vefat yok. Son 2-3 gün ölüm yaşanmadı. Ama yoğun bakımda yatan hasta olduğu için günde bir veya iki vefat maalesef oluyor. Ölenlerin de 65 yaş altı olduğunu buradan vurgulamak istiyorum

şeklinde konuştu.

“SİZLERİN DE DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Aşı konusunda muhtarlara çağrıda bulunan Prof. Dr. Recep Bentli,

Malatya'da o kadar çok noktada aşı yapıyoruz ki, Biontech eskiden sadece hastanelerdeyken, şu anda Malatya merkezde ekiplerimiz, 21 noktada aşı yapıyor. Muhtarlarımızdan şunu rica ediyoruz; köylerinde, mahallerinde aşı yaptırmayıp, aile sağlığı merkezine gitmeyen vatandaşlarımızın listesini yaparlarsa biz aşıyı götürüyoruz. Aşı konusunda hassasiyetin artması için sizlerin de desteğine ihtiyacımız var. İnşallah 65-70'li rakamları bulursak, inşallah olmasın dediğimiz dördüncü dalgayı da tüm dünyada ve ülkemizde çok rahat bir şekilde atlatarak, inşallah pandemi sürecinin tüm dünyada kalkmasını ümit ediyoruz

ifadelerini kullandı.

“DELTA VARYANTI ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR”

Delta varyantı endişesini de ifade eden Prof. Dr. Bentli, şunları kaydetti:

Kesinlikle, tedbirlere sıkı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Delta varyantı şüphesi olan hastalarımızın sonuçlarını bekliyoruz. İlimizde de tespit ettiğimiz var ama doğrulama tespiti henüz çıkmadı. Delta varyantı çok daha hızlı yayılıyor. ‘İngiltere varyantından yüzde 40 daha hızlı yayılıyor’ diyorduk. Bu İngiltere varyantından da yüzde 40-50 daha hızlı bulaşan bir virüs. Vatandaşlarımızın aşı yaptık, bu olay bitti gibi düşüncelerin bizi daha kötü günlere götüreceğini vurgulamak istiyorum. Özellikle temas etmek istediğim, toplu taşımada maskenizi aksatmayalım. Şehir merkezinde eskiden insanlar yüzde 100 maske takarken, şu anda bu oran yüzde 60-70'lere düştü. Halen şunu diyoruz; açık alanlarda 2 metrenin altında bir temas olmadıkça maskesiz olmanın bir sakıncası yok ama toplu taşımada, kapalı mekânlarda kesinlikle devam etmesi lazım. Eğer aşılama oranımız çok yüksek olursa, bildiğiniz gibi İngiltere'de vaka sayıları 27 binlere ulaşmış olmasına rağmen maskenin kaldırılması gündemde. Niye 30 binli rakamları görmelerine rağmen aşılama oranları çok yüksek olduğu için. Bizim için çok erken, aşılamamız yüzde 55’lerde, yüzde 70'lere ulaşmamız lazım, ulaşırsak, zaten Bakanımız ve bilim kurulu gerekeni söyleyecektir. Toplu taşımada, kapalı mekanlarda maske ve mesafe kuralına dikkat etmemiz gerekiyor.