Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) Malatya Eğitim ve Saha Koordinatörü Emine Aydıncak, çocuk istismarı anaokulunda konusunda farkındalık oluşturma konusuyla ilgili çalışma gerçekleştirerek, kulda öğrencileriyle birlikte çizdikleri resimlerle sergi açtı. "Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın", "Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır" mesajlarının yer aldığı sergide, çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturuldu.

UCİM Malatya Eğitim ve Saha Koordinatörü Emine Aydıncak, çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bir çocuğun çıkaramadığı ses olmak zorundasın" diyen Aydıncak,

Mağdur çocuklarımızın ve kadınlarımızın hep yanındayız, bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. UCİM çatısı altında farkındalık oluşturmak için bir dizi çalışma yürütüyoruz. Çocuk istismarı konusunda farkındalık oluşturma ve istismar mağduru çocukları tespit etme becerilerini arttırmaya yönelik çocuklarımızla bir çalışma gerçekleştirip, sergi açtık. Pırıl pırıl çocuklarımızın yaptığı resimleri sergiledik. Bu çocuklarımız sayesinde ülkemiz apaydınlık sabahlara uyanacak. Çocukların istismar edilmediği sabahlara uyanmak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yapılan bu çalışmalarla yavrularımız daha güvende olacak buna eminim

ifadelerini kullandı.

İstismara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla açılan sergide, çocukların resimlerini UCİM Malatya Rehabilitasyon Koordinatörü Merve Özsoy değerlendirerek, resim analizi yaptı.