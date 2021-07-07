Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Battalgazi Hanımın Çiftliği Melikşah İmam Hatip Ortaokulu Doğalgaz ve onarım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

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