07 Tem 2021 - 22:34- Ekonomi G: 07 Tem 2021 - 23:06

Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır

Battalgazi İlçesinde bulunan Hanımın Çiftliği Melikşah İmam Hatip Ortaokulu Doğalgaz ve onarım işi yaptıracağını duyurdu.
Doğalgaz dönüşüm işi yaptırılacaktır mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Battalgazi Hanımın Çiftliği Melikşah İmam Hatip Ortaokulu Doğalgaz ve onarım işi  yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# ihale

07 Tem 2021 - 22:34 Malatya/ Battalgazi- Ekonomi

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