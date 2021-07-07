İcradan Satılık Daire!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mah., tapunun 738 ada, 17 parsel nolu 324,49 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 4/32 arsa paylı 3. kat, 6 nolu bağımsız bölümde niteliği mesken olan taşınmazdır. Tam hissedir. Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bina betonarme yapı özelliğinde, bodrum + zemin + 3 kattan oluşmaktadır.'' ifadeleri yer aldı.
Söz konusu 110 m2 dairenin kıymeti 240.000.00 TL olarak açıklanırken ihalenin ilk satış günü 25 Ağustos olarak belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.