07 Tem 2021 - 22:23- Gündem G: 07 Tem 2021 - 22:33

İcradan Satılık Daire!

Yeşilyurt'ta 110 m2 dairenin icradan satılık olduğu duyuruldu.
İcradan Satılık Daire! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mah., tapunun 738 ada, 17 parsel nolu 324,49 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 4/32 arsa paylı 3. kat, 6 nolu bağımsız bölümde niteliği mesken olan taşınmazdır. Tam hissedir. Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bina betonarme yapı özelliğinde, bodrum + zemin + 3 kattan oluşmaktadır.'' ifadeleri yer aldı.

Söz konusu 110 m2 dairenin kıymeti 240.000.00 TL olarak açıklanırken ihalenin ilk satış günü 25 Ağustos olarak belirtildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# icradan satılık daire

07 Tem 2021 - 22:23 Malatya/ Yeşilyurt- Gündem

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