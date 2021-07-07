İcradan Satılık Daire!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, İlyas Mah., tapunun 738 ada, 17 parsel nolu 324,49 m² alana sahip arsa üzerinde bulunan 4/32 arsa paylı 3. kat, 6 nolu bağımsız bölümde niteliği mesken olan taşınmazdır. Tam hissedir. Taşınmaz Yeşilyurt Belediyesi imar hudutları içerisindedir. Her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bina betonarme yapı özelliğinde, bodrum + zemin + 3 kattan oluşmaktadır.'' ifadeleri yer aldı.

Söz konusu 110 m2 dairenin kıymeti 240.000.00 TL olarak açıklanırken ihalenin ilk satış günü 25 Ağustos olarak belirtildi.

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