07 Tem 2021 - 22:04- Ekonomi G: 07 Tem 2021 - 22:14

Bakanlık çok sayıda sözleşmeli memur alacak

Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde çalıştırılmak üzere 75 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.
Bakanlık çok sayıda sözleşmeli memur alacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4  üncü  maddesinin  (B)  fıkrası  ile  06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin  Esaslara”  göre  çalıştırılmak  üzere,  açıktan  atama  suretiyle  sözlü  sınavla  Sözleşmeli Muayene Memuru alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Farklı illere toplamda 75 personelin alınacağı ilana başvuru ise 7 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında olacağı açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...
# personel alımı, ticaret bakanlığı

07 Tem 2021 - 22:04 Malatya- Ekonomi

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