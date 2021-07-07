Bakanlık çok sayıda sözleşmeli memur alacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Farklı illere toplamda 75 personelin alınacağı ilana başvuru ise 7 Temmuz ile 16 Temmuz tarihleri arasında olacağı açıklandı.

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