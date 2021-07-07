Soruşturma raporunda; önce işlerin firmalara verildiği, ardından yasal mevzuata uysun diye ihale işlemleri düzenlendiğine yer verildi. Raporda, Malatya’da 2020 yılında verilmiş ihaleler hakkında; 36 ihalede ortalama tenzilat oranının yüzde 6-7 olduğu, çevre illerde yapım ihalelerinin ortalamasının ise yaklaşık yüzde 30 olduğu kaydedildi. Bir başka detayda da sürekli aynı firmaların pazarlık usulüyle yapılan ihalelere davet edildiği, bir firmanın 28, bir firmanın 26 defa, bir firmanın 19 defa, bir firmanın ise 18 defa 2020 yılı içinde pazarlık usulüyle yapılan ihaleye davet edildiği belirlendi. Konuyla ilgili 12 kişi hakkında soruşturma izni verildi.

Vali Aydın Baruş’un imzasını taşıyan soruşturmada öne çıkan tespitler şöyle:

Topsöğüt Karşıyaka İlk ve Ortaokulu Güçlendirme ihalesi ile Battalgazi Özel İdare İlkokulu güçlendirme ihalesi haricindeki 36 ihale de tenzilat oranlarının çok düşük olduğu, bu nedenle kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmadığı ve idarenin maddi açıdan büyük bir külfete sokulduğu, ayrıca söz konusu ihaleleri alan firmalara çok düşük tenzilat oranlarıyla ihale verilerek haksız menfaat sağlandığı, F.O.’nun harcama yetkilisi olarak söz konusu ihalelere davet edilen firmaların belirlenmesinde gerekli ve yeterli özeni göstermediği ve ihale Komisyonlarının kararlarını onaylayarak düşük tenzilat oranlarının oluşmasına, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmamasına, idarenin maddi açıdan büyük bir külfete sokulmasına ve ihaleleri alan firmalara haksız menfaat verdiği anlaşıldığından, bu konularla ilgili olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli Yatırım İzleme eski müdür vekili Çevre ve Şehircilik İl Müdürü F.O. soruşturma izni verilmesine karar verildi

“2020 yılı içinde pazarlık usulüyle yapılan ihalelere 50 firmanın davet edildiği, bu firmaların 31’inin Malatya’da kayıtlı olduğu, ihalelere 3-9 firmanın katıldığı, bununla birlikte A.K. 28 defa, A.Y. 26 defa, S.U. 19 defa, E.Ç. 17, 2 firma 18 ve bir firmada 17 defa olmak üzere 14 firmaya, diğer firmalara göre daha fazla davetiye gönderildiği, ihalelere davet edilen firma sayılarının ve bu firmaların hangi kriterlere göre belirlendiğinin belli olmadığı, YİKOB Yatırım İzleme eski müdür vekili F.O’nun yazılı ifadesinde pazarlık usulü ile yapılan ihalelere davet edilen firmalar belirlenirken daha önce YİKOB’dan ihale almış olan ve işlerin sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan veya halen taahhüt işi devam eden firmaların dikkate alındığını belirtilmekle birlikte, bu ihaleleri alan firmalardan 15’inin daha önce YİKOB’dan hiç ihale almadığı, ayrıca bu firmalardan 13’ünün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden de hiç ihale almadığı, incelendiğinde F.O’nun ifadesinin gerçeği yansıtmadığı…, “

“Topsöğüt Karşıyaka İlk ve Ortaokulu Güçlendirme ihalesinde tenzilat oranının yüzde 20.24 ve Battalgazi Özel İdare İlkokulu Güçlendirme ihalesindeki tenzilat oranının ise yüzde 17.66 olduğu, bu ihalelerin dışında kalan 36 ihalede ise ortalama tenzilat oranının yüzde 6-7 olduğu, çevre illerde (Elazığ, Erzincan, Kahramanmaraş ve Sivas) 2020 yılında genellikle 19-a açık ihale usulüyle yapılan yapım ihalelerinin ortalamasının ise yaklaşık yüzde 30 olduğu, YİKOB tarafından 2017 yılında yapılan ihalelerin tenzilat oranının yaklaşık yüzde 22, 2018 yılında yapılan ihalelerintenzilat oranının yaklaşık yüzde 19 ve 2019 yılında yapılan ihalelerin tenzilat oranının ise yaklaşık yüzde 26.5 olduğu,

Yine YİKOB tarafından 7 Nisan 2020 tarihinde 21-b pazarlık usulüyle ve elektronik ihale olarak yapılan ilk ihale olan Yeşilyurt İlçesi Tecde 16 Derslikli Lise Yapımı işinde 14 firmaya davetiye gönderildiği, bu ihalenin tenzilat oranının yüzde 34.39 olduğunun incelendiği,”

“Kale İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin yıkımınailişkin ihaleyle ilgili olarak; 3 Eylül 2020 tarihinde yapılan ihale de 6.000. 00 TL bedelle bir firmaya verildiği.., Bilirkişi tarafından bu işe ait muhammen bedelin yeniden belirlenmesine ilişkin olarak yapılan çalışmalar sonucunda, bu işin muhammen bedelinin 55.891.79 TL olarak tespit edildiği, ihale bedeli ile bilirkişilerce belirlenen muhammen bedel arasındaki farkın (55.891.79 TL-6.000.00 TL) = 49. 891.79 TL olduğu, dolayısıyla; bu ihaleye ilişkin muhammen bedelin bilirkişilerce tespit edilen muhammen bedele kıyasla oldukça düşük olarak belirlendiği ve bu işin yine bilirkişilerce hesaplanan muhammen bedele göre 49. 891.79 TL. daha düşük bedele ihale edilerek kamu zararına sebebiyet verildiği…,”

Disiplin Soruşturması Raporunda, “Yatırım İzleme Müdür Vekili F. O., hakkında üç kez, Yatırım İzleme Müdür Vekili N. S., İdari ve Mahalli İşler Müdürü S. D.,, Jeoloji Mühendisi K. A., C. T., memurlar F.Ç., E. D., T. K., G. G. Y., Şef A. Y., K. B., A. A., C. B. hakkında disiplin cezası verilmesi teklif edilerek, disiplin amirince değerlendirilmesi istendi.

Disiplin Soruşturması Raporunda Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı M. S., İl Müdür Yardımcısı G. İ. A., B.B., C. S., M. H., H. G., Ş. Ş., K. A., Y. A. ve H.K. Ş. hakkında disiplin cezası verilmesi teklif edilerek, disiplin amirince değerlendirilmesi kaydedildi.

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkım listesine alınan, ancak usulsüz ve ihalesiz şekilde yıkılmak istenen okullarla ilgili, müfettişlerce yapılan idari soruşturma sonucunda iki kurumda dönemin müdürlerinin de bulunduğu toplam 23 görevliye disiplin cezası verilmesi teklif edilmişti.