19 bin TL’lik altını alıp, kayıplara karıştılar

POLİS, ALTIN DOLANDIRICILARININ PEŞİNDE
Fuzuli Caddesinde bir kuyumcu dükkânına gelen şüpheliler, 4 adet 21 ayar 42.75 gram maddi değeri 19 bin 300 TL olan bilezikleri alarak parasını EFT yaptıklarını söyleyip, işyerinden ayrıldı. Hesabını kontrol eden müşteki paranın hesaba yatmadığını görerek dolandırıldığını anlayarak, emniyet ekiplerini aradı. Ekipler, yapılan kamera çalışması sonucu şüphelileri tespit ederken, yakalanmaları için çalışma başlattı.
EKİPLER, POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRDİ
Yeni Hamam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Z., daha önceden ortaklıktan doğan borca istinaden şüpheli A.Ç.’nin 20 bin TL para istediğini ve para alamayınca pompalı tüfek ile iş yerine doğru bir el ateş ettiğini belirterek, emniyete şikayette bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmada olayın şüphelisi suç aleti silah ile birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, ‘Konunun alacak-verecek konusu olmadığını, M.Z.’nin annesinin adını kullanarak küfür ve hakaret ettiğini, bundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini’ söylediği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
LASTİK VE JANTLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ SÖYLEYİP, ŞİKÂYETÇİ OLDU
Bir kişi, tamir için bıraktığı aracının lastik ve jantlarının değiştirildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu.
Çavuşoğlu Mahallesi’nde aracını tamir için bırakan M.F.T., şüpheli E. D.’nin lastik ve jantlarının değiştirildiğini ve 10 bin TL zararının olduğunu beyan ederek, emniyete şikayette bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.