07 Tem 2021 - 12:53- Asayiş G: 07 Tem 2021 - 12:56

19 bin TL’lik altını alıp, kayıplara karıştılar

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Hacıabdi Mahallesi’nde bir şahıstan bir adet tüfek ele geçirilirken, bir kuyumcuyu dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
19 bin TL’lik altını alıp, kayıplara karıştılar mask

POLİS, ALTIN DOLANDIRICILARININ PEŞİNDE

Fuzuli Caddesinde bir kuyumcu dükkânına gelen şüpheliler, 4 adet 21 ayar 42.75 gram maddi değeri 19 bin 300 TL olan bilezikleri alarak parasını EFT yaptıklarını söyleyip, işyerinden ayrıldı. Hesabını kontrol eden müşteki paranın hesaba yatmadığını görerek dolandırıldığını anlayarak, emniyet ekiplerini aradı. Ekipler, yapılan kamera çalışması sonucu şüphelileri tespit ederken, yakalanmaları için çalışma başlattı.

EKİPLER, POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRDİ

Yeni Hamam Mahallesi’nde meydana gelen olayda, M.Z., daha önceden ortaklıktan doğan borca istinaden şüpheli A.Ç.’nin 20 bin TL para istediğini ve para alamayınca pompalı tüfek ile iş yerine doğru bir el ateş ettiğini belirterek, emniyete şikayette bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmada olayın şüphelisi suç aleti silah ile birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, ‘Konunun alacak-verecek konusu olmadığını, M.Z.’nin annesinin adını kullanarak küfür ve hakaret ettiğini, bundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini’ söylediği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

LASTİK VE JANTLARIN DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ SÖYLEYİP, ŞİKÂYETÇİ OLDU

Bir kişi, tamir için bıraktığı aracının lastik ve jantlarının değiştirildiği gerekçesiyle emniyete şikayette bulundu.

Çavuşoğlu Mahallesi’nde aracını tamir için bırakan M.F.T., şüpheli E. D.’nin lastik ve jantlarının değiştirildiğini ve 10 bin TL zararının olduğunu beyan ederek, emniyete şikayette bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (Haber Merkezi)

# asayiş, Dolandıırıcı, Kuyumcu

07 Tem 2021 - 12:53 Malatya- Asayiş

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