07 Tem 2021 - 12:13- Asayiş G: 07 Tem 2021 - 12:16

Torbacı operasyonunda 1 tutuklama

Malatya’da düzenlenen uyuşturucu torbacı operasyonunda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan bir kişi 1 tutuklandı.
Torbacı operasyonunda 1 tutuklama mask

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 500 gram Metamfetamin, 124 gram Sentetik Kannabinoid, 2 adet yeşil receteye tabi hap, 1.2 gram Esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Konu ile ilgili bir şahsa TCK 188 maddesinden işlem yapıldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)
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07 Tem 2021 - 12:13 Malatya- Asayiş

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