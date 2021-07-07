07 Tem 2021 - 11:40- Sağlık G: 07 Tem 2021 - 11:43

Malatya’da 3 ilçede Covid-19 sıfırlandı

Malatya’da 3 ilçede Covid-19 sıfırlanırken, en kalabalık ilçelerden Battalgazi ise ilçeler arasında rekor kırdı.
Malatya’da 3 ilçede Covid-19 sıfırlandı mask

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında ilçelere göre Covid-19 vaka sayıları açıklandı.
Açıklanan yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında genelde azalma görüldü. Kuluncak, Arguvan ve Doğanyol ilçelerinde sıfır vaka görülürken, en kalabalık ilçelerden Battalgazi ise ilçeler arasında rekor kırdı. 47.82 ile ilçeler arasında birinci sırada olan Battalgazi’de geçtiğimiz günlerde bir apartmanda varyant virüs görülmesi nedeniyle apartman karantina altına alınmıştı.

(İHA)
# Coronavirüs Vaka Sayısı

07 Tem 2021 - 11:40 Malatya- Sağlık

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