07 Tem 2021 - 11:36- Asayiş G: 07 Tem 2021 - 11:40

Özsan Sanayi Sitesi’nde patlama: 4 yaralı

Malatya'da Özsan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kaynak atölyesinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Özsan Sanayi Sitesi’nde patlama: 4 yaralı mask
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Olay, Özsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kaynak atölyesinde işçilerin çalışma yaptığı esnada henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada Muharrem Güler, Serkan Beyaz, Mustafa Polat ve Muşteba Güler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
# patlama, yangın, Özsan sanayi sitesi

07 Tem 2021 - 11:36 Malatya- Asayiş

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