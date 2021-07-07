62 taydan 7 milyon gelir

TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kocabay, TİGEM'in önemli faaliyet alanları arasında safkan Arap atı yetiştiriciliği olduğunu ifade ederek, genel müdürlükte safkan
Arap atı yetiştiriciliğinin Bursa/Karacabey, Malatya/Sultansuyu ve Eskişehir/Anadolu İşletmelerinde yapıldığını kaydetti.
73 TAY SATIŞA ÇIKARILDI
Kocabay, genel müdürlüğe bağlı Bursa/Karacabey, Malatya/Sultansuyu ve Eskişehir/Anadolu İşletmelerinde yetiştirilen safkan Arap taylarının her yıl açık artırma usulü ile satışa sunulduğunu belirterek, “Bu satışlar Karacabey Tarım İşletmesinde ve İstanbul Veliefendi Hipodromunda gerçekleştirilmektedir” dedi.
TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, senenin ilk satışının yapıldığını ifade ederek, Sultansuyu’nda yetişen 73 tayın satışını açık ihale usulüyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Kıyak, Sultansuyu’nda 100 başlık tavla yaptıklarını ve gelecek yıl hizmete alınacağını kaydetti.
AÇIK İHALE USULÜYLE SATILAN TAYLAR
Sultansuyu TİM 1’li erkekler
Akran Tay, Alemdar Tay, Aloz Tay, Altın Baran, Argalı, Başaran Bey, Bulut Tay, Hansoy, Hindikuş, Kafkasadası, Kamşat, Karlıova, Kaşmir Tay, Onurum, Selışık, Sürmeli Ateş, Umut Tay, Vesim
Sultansuyu TİM 2’li erkekler
Ateş Bilek, Benli Tay, Binatlı, Canyurt, Güçlüege, Hakkı Dayı, Kanatlı Tay, Kılıçbağı, Kocademir, Kocamemik, Kozluca, Safder Tay, Samandağ, Sayışman, Sağlam Tay, Seçkin Yürek, Taşyürek, Taştepe, Yusufcuk, Yiğit Şef, Özdeğer, Özgünşah
Sultansuyu TİM 3’lü erkekler
Yeşil Dev
Sultansuyu TİM 1’li dişiler
Akkoza, Alaçamlı, Altın Damla, Camboncuk, Cavidan Tay, Ebruli Tay, Gönül Sayfam, Ihlamur Kasrı, Karanazime, Necibe Tay, Raziye Tay, Seval Abla, Siyah Kuğu, Valide Tay, Yağmur Kuşu, Yelda Tay, Özde Tay, İrva Tay
Sultansuyu TİM 2’li dişiler
Aksu Nehir, Beyaz Köşk, Duygu Tay, Elif Tay, Güzel Seçil, Hoşgör, Kral Taçı, Nadide Hayat, Nazlı Meltem, Pınar Abla, Sabır Çiçeği, Safinaz, Çamsakızı, Öyküyel
SATILAN TAYLARIN FİYATLARI
Seval Abla (Karayağız-Kutgül): 23 bin TL
Karanazime (Karayağız-Vera): 26 bin TL
Alaçamlı (Tümöz Bey-Yüksek Ateş): 26 bin TL
İrva Tay (Tümöz Bey-Nehircan): 25 bin TL
Necibe Tay (Tümöz Bey-Haşin): 30 bin TL
Cavidan Tay (Tümöz Bey-Cavidanhanım): 31 bin TL
Raziye Tay (Taycan-Raziye): 22 bin TL
Valide Tay (Ateştopu-Payzın): 45 bin TL
Altın Damla (Ateştopu-Küpeli): 56 bin TL
Ihlamur Kasrı (Ateştopu-Eylemkız): 74 bin TL
Özde Tay (Özgünhan-Alhas): 68 bin TL
Ebruli Tay (Özgünhan-Nurdide): 105 bin TL
Yelda Tay (Özgünhan-Ayhanım): 84 bin TL
Camboncuk (Özgünhan-Nurdide): 70 bin TL
Siyah Kuğu (Özduran-Mevhibe): 50 bin TL
Yağmur Kuşu (Özduran-Gürgöze): 75 bin TL
Beyaz Köşk (Onurkaan-Berlin): 85 bin TL
Güzel Seçil (Onurkaan-İzsüren): 73 bin TL
Pınar Abla (Onurkaan-Gürgöze): 85 bin TL
Hoşgör (Karayağız-Hoşnur): 76 bin TL
Çamsakızı (Tümöz Bey-Nehircan): 60 bin TL
Kral Taçı (Tümöz Bey-Aydanaz): 120 bin TL
Nazlı Meltem (Ateştopu-Nazlı Şimşek): 125 bin TL
Sabır Çiçeği (Özgünhan-Aycanım): 265 bin TL
Nadide Hayat (Özgünhan-Perihan Abla): 110 bin TL
Elif Tay (Özduran-Budapeşteli): 71 bin TL
Onurum (Onurkaan-Serenaycan): 110 bin TL
Alemdar Tay (Tümöz Bey-İtilşan): 62 bin TL
Umut Tay (Tümözbey-Ela): 90 bin TL
Aloz Tay (Tümözbey-Sade): 75 bin TL
Karlıova (Tümözbey-İncifer): 50 bin TL
Başaran Bey (Özgünhan-Ongar): 185 bin TL
Altın Baran (Özgünhan-Arzu Hanım): 200 bin TL
Hindikuş (Özgünhan-Uğurgül): 205 bin TL
Kafkasadası (Kafkasşahı-Heybeli Ada): 50 bin TL
Kocademir (Turbo-Gülbence): 240 bin TL
Taşyürek (Onurkaan-Ayüstün): 220 bin TL
Taştepe (Karayağız-Burgazlım): 200 bin TL
Yiğit Şef (Tümözbey-Börtekız): 80 bin TL
Binatlı (Tümözbey-Kehribar): 60 bin TL
Özdeğer (Tümözbey-Nevrakız): 180 bin TL
Kanatlı Tay (Tümözbey-Ravza): 160 bin TL
Güçlüege (Tümözbey-Ege İncisi): 205 bin TL
Sağlam Tay (Tümözbey-Allınur): 112 bin TL
Ateş Bilek (Ateştopu-Ağbilek): 205 bin TL
Safder Tay (Ateştopu-Doğunun Yıldızı): 430 bin TL
Yusufcuk (Ateştopu-Mevhibe): 160 bin TL
Kocamemik (Özduran-Sidalcan): 155 bin TL
Sayışman (Özduran-Yağız Efe): 80 bin TL
Kılıçbağı (Özgünhan-İtilşan): 370 bin TL
Canyurt (Özgünhan-İncifer): 220 bin TL
Özgünşah (Özgünhan-Efruz): 350 bin TL
Yeşil Dev (Özgünhan-Efruz): 100 bin TL
Satılamayan tayların tekrar satış alanına getirilmesine karar verildi.
Akkoza (Tümöz Bey-Koza): 20 bin TL
Gönül Sayfam (Tümöz Bey-Börtekız): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Safinaz (Karayağız-Safican): 50 bin TL
Öyküyel (Tümöz Bey-Aybeynur): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Aksu Nehir (Özduran-Aksu): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Duygu Tay (Özduran-Cibek): 60 bin TL
Argalı (Alpyürek-Boncuktay): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Akran Tay (Onurkaan-Feridesultan): 100 bin TL
Kaşmir Tay (Onurkaan-İzsüren): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Bulut Tay (Tümözbey-Sertap): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Vesim (Tümözbey-Mehlika): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Selışık (Ateştopu-Safsu): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Sürmeli Ateş (Ateştopu-Sultan Nur): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Kamşat (Özduran-Akça): 50 bin TL
Hansoy (Özduran-Seçkin Ana): 60 bin TL
Hakkı Dayı (Alpyürek-Boncuk Tay): 80 bin TL
Benli Tay (Alpyürek-Benli Kızım): 100 bin TL
Seçkin Yürek (Alpyürek-Seçkin Ana): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
Kozluca (Onurkaan-Derinay): 120 bin TL
Samandağ (Özduran-Canrüba): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.