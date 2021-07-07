62 taydan 7 milyon gelir

TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kocabay, TİGEM'in önemli faaliyet alanları arasında safkan Arap atı yetiştiriciliği olduğunu ifade ederek, genel müdürlükte safkan

Arap atı yetiştiriciliğinin Bursa/Karacabey, Malatya/Sultansuyu ve Eskişehir/Anadolu İşletmelerinde yapıldığını kaydetti.

73 TAY SATIŞA ÇIKARILDI

Kocabay, genel müdürlüğe bağlı Bursa/Karacabey, Malatya/Sultansuyu ve Eskişehir/Anadolu İşletmelerinde yetiştirilen safkan Arap taylarının her yıl açık artırma usulü ile satışa sunulduğunu belirterek, “Bu satışlar Karacabey Tarım İşletmesinde ve İstanbul Veliefendi Hipodromunda gerçekleştirilmektedir” dedi.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, senenin ilk satışının yapıldığını ifade ederek, Sultansuyu’nda yetişen 73 tayın satışını açık ihale usulüyle gerçekleştirdiklerini söyledi. Kıyak, Sultansuyu’nda 100 başlık tavla yaptıklarını ve gelecek yıl hizmete alınacağını kaydetti.

AÇIK İHALE USULÜYLE SATILAN TAYLAR

Sultansuyu TİM 1’li erkekler

Akran Tay, Alemdar Tay, Aloz Tay, Altın Baran, Argalı, Başaran Bey, Bulut Tay, Hansoy, Hindikuş, Kafkasadası, Kamşat, Karlıova, Kaşmir Tay, Onurum, Selışık, Sürmeli Ateş, Umut Tay, Vesim

Sultansuyu TİM 2’li erkekler

Ateş Bilek, Benli Tay, Binatlı, Canyurt, Güçlüege, Hakkı Dayı, Kanatlı Tay, Kılıçbağı, Kocademir, Kocamemik, Kozluca, Safder Tay, Samandağ, Sayışman, Sağlam Tay, Seçkin Yürek, Taşyürek, Taştepe, Yusufcuk, Yiğit Şef, Özdeğer, Özgünşah

Sultansuyu TİM 3’lü erkekler

Yeşil Dev

Sultansuyu TİM 1’li dişiler

Akkoza, Alaçamlı, Altın Damla, Camboncuk, Cavidan Tay, Ebruli Tay, Gönül Sayfam, Ihlamur Kasrı, Karanazime, Necibe Tay, Raziye Tay, Seval Abla, Siyah Kuğu, Valide Tay, Yağmur Kuşu, Yelda Tay, Özde Tay, İrva Tay

Sultansuyu TİM 2’li dişiler

Aksu Nehir, Beyaz Köşk, Duygu Tay, Elif Tay, Güzel Seçil, Hoşgör, Kral Taçı, Nadide Hayat, Nazlı Meltem, Pınar Abla, Sabır Çiçeği, Safinaz, Çamsakızı, Öyküyel

SATILAN TAYLARIN FİYATLARI

Seval Abla (Karayağız-Kutgül): 23 bin TL

Karanazime (Karayağız-Vera): 26 bin TL

Alaçamlı (Tümöz Bey-Yüksek Ateş): 26 bin TL

İrva Tay (Tümöz Bey-Nehircan): 25 bin TL

Necibe Tay (Tümöz Bey-Haşin): 30 bin TL

Cavidan Tay (Tümöz Bey-Cavidanhanım): 31 bin TL

Raziye Tay (Taycan-Raziye): 22 bin TL

Valide Tay (Ateştopu-Payzın): 45 bin TL

Altın Damla (Ateştopu-Küpeli): 56 bin TL

Ihlamur Kasrı (Ateştopu-Eylemkız): 74 bin TL

Özde Tay (Özgünhan-Alhas): 68 bin TL

Ebruli Tay (Özgünhan-Nurdide): 105 bin TL

Yelda Tay (Özgünhan-Ayhanım): 84 bin TL

Camboncuk (Özgünhan-Nurdide): 70 bin TL

Siyah Kuğu (Özduran-Mevhibe): 50 bin TL

Yağmur Kuşu (Özduran-Gürgöze): 75 bin TL

Beyaz Köşk (Onurkaan-Berlin): 85 bin TL

Güzel Seçil (Onurkaan-İzsüren): 73 bin TL

Pınar Abla (Onurkaan-Gürgöze): 85 bin TL

Hoşgör (Karayağız-Hoşnur): 76 bin TL

Çamsakızı (Tümöz Bey-Nehircan): 60 bin TL

Kral Taçı (Tümöz Bey-Aydanaz): 120 bin TL

Nazlı Meltem (Ateştopu-Nazlı Şimşek): 125 bin TL

Sabır Çiçeği (Özgünhan-Aycanım): 265 bin TL

Nadide Hayat (Özgünhan-Perihan Abla): 110 bin TL

Elif Tay (Özduran-Budapeşteli): 71 bin TL

Onurum (Onurkaan-Serenaycan): 110 bin TL

Alemdar Tay (Tümöz Bey-İtilşan): 62 bin TL

Umut Tay (Tümözbey-Ela): 90 bin TL

Aloz Tay (Tümözbey-Sade): 75 bin TL

Karlıova (Tümözbey-İncifer): 50 bin TL

Başaran Bey (Özgünhan-Ongar): 185 bin TL

Altın Baran (Özgünhan-Arzu Hanım): 200 bin TL

Hindikuş (Özgünhan-Uğurgül): 205 bin TL

Kafkasadası (Kafkasşahı-Heybeli Ada): 50 bin TL

Kocademir (Turbo-Gülbence): 240 bin TL

Taşyürek (Onurkaan-Ayüstün): 220 bin TL

Taştepe (Karayağız-Burgazlım): 200 bin TL

Yiğit Şef (Tümözbey-Börtekız): 80 bin TL

Binatlı (Tümözbey-Kehribar): 60 bin TL

Özdeğer (Tümözbey-Nevrakız): 180 bin TL

Kanatlı Tay (Tümözbey-Ravza): 160 bin TL

Güçlüege (Tümözbey-Ege İncisi): 205 bin TL

Sağlam Tay (Tümözbey-Allınur): 112 bin TL

Ateş Bilek (Ateştopu-Ağbilek): 205 bin TL

Safder Tay (Ateştopu-Doğunun Yıldızı): 430 bin TL

Yusufcuk (Ateştopu-Mevhibe): 160 bin TL

Kocamemik (Özduran-Sidalcan): 155 bin TL

Sayışman (Özduran-Yağız Efe): 80 bin TL

Kılıçbağı (Özgünhan-İtilşan): 370 bin TL

Canyurt (Özgünhan-İncifer): 220 bin TL

Özgünşah (Özgünhan-Efruz): 350 bin TL

Yeşil Dev (Özgünhan-Efruz): 100 bin TL

Satılamayan tayların tekrar satış alanına getirilmesine karar verildi.

Akkoza (Tümöz Bey-Koza): 20 bin TL

Gönül Sayfam (Tümöz Bey-Börtekız): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Safinaz (Karayağız-Safican): 50 bin TL

Öyküyel (Tümöz Bey-Aybeynur): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Aksu Nehir (Özduran-Aksu): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Duygu Tay (Özduran-Cibek): 60 bin TL

Argalı (Alpyürek-Boncuktay): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Akran Tay (Onurkaan-Feridesultan): 100 bin TL

Kaşmir Tay (Onurkaan-İzsüren): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Bulut Tay (Tümözbey-Sertap): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Vesim (Tümözbey-Mehlika): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Selışık (Ateştopu-Safsu): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Sürmeli Ateş (Ateştopu-Sultan Nur): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Kamşat (Özduran-Akça): 50 bin TL

Hansoy (Özduran-Seçkin Ana): 60 bin TL

Hakkı Dayı (Alpyürek-Boncuk Tay): 80 bin TL

Benli Tay (Alpyürek-Benli Kızım): 100 bin TL

Seçkin Yürek (Alpyürek-Seçkin Ana): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi

Kozluca (Onurkaan-Derinay): 120 bin TL

Samandağ (Özduran-Canrüba): gerekli talep oluşmadığından satıştan çekildi