Havuz varsa neden su yok?

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde olan Sanat Sokağı’ndaki havuzlarda bir süredir su bulunmuyor. Hal böyle olunca hem görsellik açısından hem de kuş, kedi ve güvercin gibi hayvanların su ihtiyacı da karşılanamıyor. Öyle ki havuzlar doluyken birçok canlının buradan su ihtiyacını karşıladığı biliniyor. Çevreden geçen vatandaşlar ise

Eğer bir havuz varsa neden çalışmıyor?

diyorlar.

Sanat Sokağı’ndaki havuzlardan canlıların da faydalandığını söyleyen Ömer Faruk Tüzün, burası sosyal bir tesis ise görselin korunmasını istediklerini belirterek, kuşların ve kedilerin sıcak havalarda buradan su içtiklerini söyledi. Vatandaş Ömer Faruk Tüzün, havuzların neden doldurulmadığını yetkililere sorarak,

Havuzların boş olması rahatsızlık vermiyor ama görsellik yok. Yani anlamadığımız şu, yapılmışken neden çalışmasın? Çalışmamasının geçerli bir sebebinin olması lazım, havuzlar çalışırken buralar daha güzeldi görselliği çok güzeldi. Sonuçta burası görsel bir yer ve insanların dışarıdan gelip gezdiği bir yer. O zaman buranın görselliği önemliyse bu havuzun çalışması da önemli diye düşünüyorum. Bir de kuşlar, kediler ve güvercinler gibi hayvanlarda gelip su içiyorlardı. Eğer burası bir sosyal tesisse buranın görselinin korunmasını istiyoruz. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Burası insanların gezdiği bir yer umumi bir tuvalet de yok bu durumda biraz sıkıntı yaratıyor

dedi.

Yazar Abdullah Ergün’ün Sanat Sokağı’nda faaliyette olmayan havuzlar için kaleme aldığı köşe yazısı şu şekilde:

Ahmet Çakır’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Malatya’ya kazandırılan Sanat Sokağı’nın bugün içinde bulunduğu bazı olumsuzluklar bu tür mekânların yaşadıkları sıkıntıların son halkasını oluşturuyor.

Malatya’da yaşayanların beklentilerin altında kalan ilgisizliklerine karşın Malatya’ya gelen yabancıların hayranlık duydukları sanat sokağı kan kaybediyor.

Sanat Atölyelerinin yanı sıra halkımızın şehrin gürültüsünden ve geriliminden uzak kalmak için geldikleri Sanat Sokağı’nda bu sene süs havuzlarının çalışmaması tepkileri de beraberinde getirmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl süs havuzlarının ortaya çıkardığı güzelliğe bu yaz engel olanların mantıklı bir açıklama yapmaları lazım.

Havuzların çalıştığı anda ortaya çıkan güzellikten mi rahatız oldunuz?

Yaz sıcaklarının en etkili olduğu bugünlerde sanat sokağının görsel güzellikleri arasında yer alan kedilerin su ihtiyaçlarını daha önce karşıladıkları havuzdan su ihtiyaçlarını karşılamalarından mı rahatsız oldunuz?

Serçelerin sıcaktan bunalıp “pike” yaparak havuza dalmalarından sonra serinledikleri ve su içtikleri anda ortaya çıkan güzelliklerden mi rahatsız oldunuz?

Şehrin eli ayağı düzgün yerleri arasında ilk sırada yer alan Sanat Sokağı’nın adına yakışır bir mekân olmasının verdiği avantayı daha yukarıya taşımak varken başta zeminlerde yaşanan bozulmalar ve süs havuzlarının çalışmaması yabancıların övgüyle bahsettikleri mekânı olumsuz etkiliyor.