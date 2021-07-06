Belediyeden kiralık iş yeri

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, Doğanşehir Belediyesi bünyesindeki bazı iş yerlerini kiralayacak. Belediye 3 yıllığına kiralayacağı iş yerleri için geçici teminat ihale bedeli ise yüzde 3.

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