06 Tem 2021 - 20:48- Ekonomi G: 06 Tem 2021 - 20:56

Süt toplama merkezi kurulumu yapılacak

Fırat Kalkınma Ajansı süt toplama merkezi kurulumu yaptıracak.

06 Tem 2021 - 20:48 Malatya- Ekonomi

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