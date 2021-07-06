06 Tem 2021 - 20:38- Gündem G: 06 Tem 2021 - 20:48

43 koşu tayı satılacak

Karacabey Tarım İşletmesi'nde 43 baş safkan Arap koşu tayı satışı yapılacak. Tay başı geçici teminat ise 5 bin TL.

06 Tem 2021 - 20:38 Malatya- Gündem

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