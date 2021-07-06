TBMM'de personel alımı!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına ilk defa atanmak üzere 35 personel alımı yapılacak.

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