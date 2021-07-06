06 Tem 2021 - 20:27- Gündem G: 06 Tem 2021 - 20:35

TBMM'de personel alımı!

TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına 35 personel alımı yapılacak.
TBMM'de personel alımı! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatına  ilk defa atanmak üzere 35 personel alımı yapılacak.

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06 Tem 2021 - 20:27 Malatya- Gündem

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