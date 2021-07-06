507 kök hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arguvan'nın Güveçli Mahallesi'nde yaptıkları istihbari çalışma sonucunda bir kişinin bahçesinde 507 kök hint keneviri, evinde ise 480 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Olay ilgili bir kişi yakalanarak adli işlemlere başlanıldı.( Haber Merkezi)