Yakıt deposu patladı!

Malatya Özsan Sanayi Sitesi'nde tamir edilen bir kamyonun tamir esnasında kıvılcımların yakıt deposuna sıçraması sonucu yangın çıktı. Patlama ve yangın sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Muharrem Güler, Serkan Beyaz, Mustafa Polat ve Muşteba Güler'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında bir kamyon ve TIR'da maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.