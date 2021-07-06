06 Tem 2021 - 18:05- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 18:24

Yakıt deposu patladı!

Özsan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında bir kamyonun yakıt deposu patladı. 4 kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı.

Yakıt deposu patladı! mask

Malatya Özsan Sanayi Sitesi'nde tamir edilen bir kamyonun tamir esnasında kıvılcımların yakıt deposuna sıçraması sonucu yangın çıktı. Patlama ve yangın sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan  Muharrem Güler, Serkan Beyaz, Mustafa Polat ve Muşteba Güler'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri  kısa sürede yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında bir kamyon ve TIR'da maddi hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(Haber Merkezi)
# Özsan sanayi sitesi, patlama, yangın

06 Tem 2021 - 18:05 Malatya- Asayiş

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