Tetteh Değerini Katlamaya Geliyor

Yeni Malatyaspor Kulübü’nde iki sezon boyunca yaşanan küme düşme korkusunun bu yılda tekrar etmemesi için Adil Gevrek başkanlığındaki yönetim deyim yerindeyse kesenin ağzını açtı. Gelecek vaat eden golcü futbolcu Benjamin Tetteh’in bonservisini almak için bir süredir uğraş veren Doğu Anadolu Kulübü yönetimi, Ganalı oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Satın alma işlemlerinin başlatıldığı transferle ilgili çalışmaları sürdüren kulüp yönetiminin birkaç gün içerisinde güzel haberi taraftarlarıyla paylaşması bekleniyor.

Geride kalan sezonda 650 bin Euro bedelle kiralanan Ganalı oyuncu için Sparta Prag ile uzun süredir görüşen Yeni Malatyaspor Kulübü kurmayları Çekya ekibiyle fiyat konusunda anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonu 4 milyon Euro olan Ganalı oyuncu için Yeni Malatyaspor Sparta Prag’a 2 milyon Euro’luk teklifte bulunurken, Tetteh’in maaşı konusunda da her türlü konuda anlaşmaya varıldı.

BUZ: EVET TETTEH’İ ÇOK İSTİYORUM

Sarı kırmızılı kulübün teknik patronu İrfan Buz, Nurettin Soykan Tesisleri’nde önceki gün gazetecilere verdiği demeçte Tetteh’i çok istediğini tekrarlamış transferle ilgili son durumla ilgili olarak şu cümleleri kullanmıştı:

Evet Tetteh’i çok istiyorum. Geçen sene bu futbolcumuz kiralıktı. Kiralık olduğunda ait hissetmesi zordur. Bizim kendi futbolcumuz olacak. Geçen sezon farklı mevkilerde de oynadı. Kendi bölgesinde çok üst üste maçlar oynayamadı. Böyle bir oyuncuyu kendi bünyemize kattığımızda, kendisi de buraya ait hissettiği zaman bence performansı yükselir. İkinci bir faktörde 23-24 yaşında bir santrafordan bahsediyoruz. Bir albenisi olan futbolcudan, bir pivot santrafordan bahsediyoruz. Kendisinden beklentilerimiz var. Bu transferin gerçekleşmesinde yönetimimiz çok titiz şekilde çalışıyor. Biliyorum ki başkanımız Tetteh’in takıma kazandırılması konusunda elinden geleni yapıyor.