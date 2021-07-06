Torbacılara operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları operasyonda 660 gr Metamfetamin,62 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 adet hassas terazi,1 adet pompalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 TL ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan 4 kişi işlemlerinin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilirken M.F.G. ve M. T. ise tutuklandı. (Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.