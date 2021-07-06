06 Tem 2021 - 17:29- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 17:43

Torbacılara operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına göz açtırmadı. Yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak Malatya Adliyesi’ne sevk edildi.
Torbacılara operasyon mask

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları operasyonda 660 gr Metamfetamin,62 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 adet hassas terazi,1 adet pompalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 TL ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 4 kişi işlemlerinin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilirken  M.F.G. ve M. T. ise tutuklandı.  (Haber Merkezi)
# Emniyet, narkotik, malatya
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06 Tem 2021 - 17:29 Malatya- Asayiş

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