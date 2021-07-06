Torbacılara operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri yaptıkları operasyonda 660 gr Metamfetamin,62 adet yeşil reçeteye tabi hap, 2 adet hassas terazi,1 adet pompalı tüfek,1 adet kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 560 TL ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 4 kişi işlemlerinin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilirken M.F.G. ve M. T. ise tutuklandı. (Haber Merkezi)