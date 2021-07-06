Şehit Fevzi için 11 firma teklif verdi

Malatya Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesi 679 konut, 18 dükkân ve 1 kafeterya İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile elektronik ortamda EKAP üzerinden alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nda yapılan ve yaklaşık maliyeti 254 milyon TL olarak hesaplanan ihaleye 11 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklifi 189 milyon 821 bin TL ile Star Life İnşaat, en yüksek teklifi ise 227 milyon 620 bin TL ile Biser İnşaat verdi. Biser İnşaatın ardından en yüksek teklif 225 milyon 225 bin TL ile Kahraman İnşaat tarafından verildi.

600 iş gününde bitirilmesi öngörülen proje ile ilgili ihale değerlendirmesinin devam ettiğini ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanılacağı bildirildi.

Proje kapsamında, Battalgazi İlçesi Şehit Fevzi Mahallesi 679 konut, 18 dükkân ve 1 kafeterya İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapılacak.