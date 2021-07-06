06 Tem 2021 - 17:02- Gündem G: 06 Tem 2021 - 17:07

Büyükşehir 230 milyon hibe aldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması kapsamında 230 milyon hibe aldı.
Büyükşehir 230 milyon hibe aldı mask

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finasman Anlaşması İmza Töreni'ne katıldı. Gürkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan imzalanan anlaşma kapsamında 230 milyon lira hibe alındığını paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirilen İller Bankası ve Yerel Yönetimler Alt Finasman Anlaşması imza törenine Malatya Büyükşehir Belediyesi 230 milyon lira hibe aldı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı'nın 15 belediyemizin yeni atık su, içme ve yağmur suyu ile katı atık projelerini içeren İlbank ve Yerel Yönetimler Alt Finansman Anlaşması'nı imzaladık. 20 milyon vatandaşımızı ilgilendiren 5 milyar 800 milyon TL'lik yatırımda 17 içme suyu 18 atık su 1 yağmur suyu 4 katı atık projesini, toplamda 40 projeyi belediyelerimizle 2 yılda tamamlayacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Tüm kurum ve yerel yönetimlerimizle şehirlerimizin, ilçe ve köylerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışmaya, 50 ve 100 yıllık planlamalarla şehirlerimizin altyapı ve üstyapı yatırımlarını İller Bankamızın 88 yıllık tecrübesiyle gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise

Malatya'mızın geleceği için tarihi bir imza daha attık.

diyerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Malatya’ya sağladığı desteklerden dolayı Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti.(Haber Merkezi)

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06 Tem 2021 - 17:02 Malatya- Gündem

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