“Görüştükten Sonra Kabul Ettim”

Bolu kampı öncesi ön hazırlıklar geçirmek için Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanan Yeni Malatyaspor’da yeni transfer Rayane Aabid sarı kırmızılı kulübe geliş sürecini gazetecilerle paylaştı. Hedefi olan bir takıma geldiğini ifade eden Faslı oyuncu, ismini vermese de vatandaşı Issam Chebake’in gelişinde etkili olduğunu söyledi. Rayane Aabid,

Yeni Malatyaspor’da olmamın sebebi var. Malatyaspor ve hocamız. Daha önce burada oynayan arkadaşlarımla görüştükten sonra Yeni Malatyaspor’un teklifini kabul ederek imzalamayı düşündüm. Arkadaşlarımın hepsi burada memnun olduklarını söylediler. Burada başarılı olmak istiyorum. Benim ve takımımın tek bir hedefi var, sezonu üst sıralarda tamamlayabilmek. Yeni takımımda iyi ve başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. İnşallah her şey istediğim gibi olur.

diye konuştu.

Son olarak Hatayspor'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Rayane Aabid ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon 39 karşılaşmada forma giyen Aabid, takımına 3 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı.