06 Tem 2021 - 16:50- Spor G: 06 Tem 2021 - 16:54

YMS Futbolcu Seçmeleri Yapacak

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Kulübü geleceğin futbolcularını keşif etmek için altyapı futbolcu seçmeleri düzenleyecek.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
YMS Futbolcu Seçmeleri Yapacak mask

Sarı kırmızılı kulüp tarafından her yıl düzenlenen futbolcu seçmeleri bu yıl 12-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Yeni Malatyaspor Kulübü altyapı futbolcu seçmeleri 12-16 Temmuz tarihlerinde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Altyapı seçmelerine 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 doğumlu adaylar katılabilecek.

Seçmelere katılacak adayların sağlık raporu ve nüfus cüzdanı fotokopisi evraklarını tamamlayarak 7-11 Temmuz tarihleri arasında belirtilen telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 2003 - 2004 - 2005 - 2006 doğumlu adayların lisanslı oyuncu olmaları gerekmektedir.

12 Temmuz 16.30 : 2008 - 2009 doğumlular
13 Temmuz 16.30 : 2007 doğumlular
14 Temmuz 16.30 : 2006 doğumlular
15 Temmuz 16.30 : 2005 doğumlular
16 Temmuz 16.30 : 2003 - 2004 doğumlular

İrtibat numaraları: 0422 503 00 54 - 0532 562 37 24” ifadelerine yer verildi.

# yeni malatyaspor, süper lig, altyapı seçmeleri

06 Tem 2021 - 16:50 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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