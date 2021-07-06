YMS Futbolcu Seçmeleri Yapacak

Sarı kırmızılı kulüp tarafından her yıl düzenlenen futbolcu seçmeleri bu yıl 12-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Yeni Malatyaspor Kulübü altyapı futbolcu seçmeleri 12-16 Temmuz tarihlerinde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Altyapı Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Altyapı seçmelerine 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 doğumlu adaylar katılabilecek.

Seçmelere katılacak adayların sağlık raporu ve nüfus cüzdanı fotokopisi evraklarını tamamlayarak 7-11 Temmuz tarihleri arasında belirtilen telefon numaralarını arayarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 2003 - 2004 - 2005 - 2006 doğumlu adayların lisanslı oyuncu olmaları gerekmektedir.

12 Temmuz 16.30 : 2008 - 2009 doğumlular

13 Temmuz 16.30 : 2007 doğumlular

14 Temmuz 16.30 : 2006 doğumlular

15 Temmuz 16.30 : 2005 doğumlular

16 Temmuz 16.30 : 2003 - 2004 doğumlular

İrtibat numaraları: 0422 503 00 54 - 0532 562 37 24” ifadelerine yer verildi.