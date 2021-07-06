Cueva ve Neymar...

Hamza Hamzaoğlu’nun kaprisli tavırları yüzünden sarı kırmızılı ekipten gönderilen Cristian Cueva, Kupa Amerika yarı final maçında Peru Milli Takımı formasıyla Brezilya’ya karşı 81 dakika sahada kalarak başarılı bir performans ortaya koydu. Cueva, maçın bitimiyle birlikte mevkidaşı Brezilyalı 10 numara Neymar da Silva Santos Junior’a sarılarak galibiyetten dolayı tebrik etti. Yeni Malatyaspor’dan devre arasında ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Fateh Kulübüne transfer olan Perulu oyuncu çıktığı 14 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.