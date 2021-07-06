Hamza Hamzaoğlu’nun kaprisli tavırları yüzünden sarı kırmızılı ekipten gönderilen Cristian Cueva, Kupa Amerika yarı final maçında Peru Milli Takımı formasıyla Brezilya’ya karşı 81 dakika sahada kalarak başarılı bir performans ortaya koydu. Cueva, maçın bitimiyle birlikte mevkidaşı Brezilyalı 10 numara Neymar da Silva Santos Junior’a sarılarak galibiyetten dolayı tebrik etti. Yeni Malatyaspor’dan devre arasında ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Fateh Kulübüne transfer olan Perulu oyuncu çıktığı 14 maçta 7 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.
06 Tem 2021 - 16:42- Spor Güncelleme: 06 Tem 2021 - 16:48
Cueva ve Neymar...
Kupa Amerika yarı finalinde Brezilya ile Peru karşı karşıya geldi. Brezilya’nın 1-0 kazandığı karşılaşmada, Yeni Malatyaspor’un eski futbolcusu Christian Alberto Cueva 81 dakika sahada görev yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.