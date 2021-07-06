06 Tem 2021 - 14:44- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 14:48

Malatya’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Malatya’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
Malatya’da trafik kazaları kameralara yansıdı mask

Malatya’da Haziran ayı içerisinde Özsan sanayi sitesi ve İnönö Caddesi, Sıtmapınarı mevkiinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Sıtmapınarı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yol ortasındaki yaya aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.(İHA)
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06 Tem 2021 - 14:44 Malatya- Asayiş

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