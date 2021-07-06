Malatya’da Haziran ayı içerisinde Özsan sanayi sitesi ve İnönö Caddesi, Sıtmapınarı mevkiinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Sıtmapınarı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yol ortasındaki yaya aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.(İHA)
06 Tem 2021 - 14:44- Asayiş Güncelleme: 06 Tem 2021 - 14:48
Malatya’da trafik kazaları kameralara yansıdı
Malatya’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.