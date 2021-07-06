Annesini kurtarmaya çalışırken öldü

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçelerinde tarım işçiliği yapan Mehmet Albayrak'ın (24) annesi, ailece konakladıkları çadırda elektrik akımına kapıldı. Annesinin feryadını duyarak çadıra koşan Mehmet Albayrak annesine yardım ederken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç hayatını kaybetti.
Mehmet Albayrak'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.(İHA)
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçelerinde tarım işçiliği yapan Mehmet Albayrak'ın (24) annesi, ailece konakladıkları çadırda elektrik akımına kapıldı. Annesinin feryadını duyarak çadıra koşan Mehmet Albayrak annesine yardım ederken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç hayatını kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.