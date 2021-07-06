06 Tem 2021 - 14:33- Asayiş G: 06 Tem 2021 - 14:38

Annesini kurtarmaya çalışırken öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan annesini kurtarmaya çalışan 24 yaşındaki Şanlıurfalı tarım işçisi akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Annesini kurtarmaya çalışırken öldü mask

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kayısı bahçelerinde tarım işçiliği yapan Mehmet Albayrak'ın (24) annesi, ailece konakladıkları çadırda elektrik akımına kapıldı. Annesinin feryadını duyarak çadıra koşan Mehmet Albayrak annesine yardım ederken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan genç, Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan genç hayatını kaybetti.
Mehmet Albayrak'ın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.(İHA)
# tarım işçisi, elektrik akımı, malatya, kayısı

06 Tem 2021 - 14:33 Malatya/ Akçadağ- Asayiş

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