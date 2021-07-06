“Gelin bu çarpık sistematiği değiştirelim!”

Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığı, “Seyyanen zam verilsin, Gelir kaybı giderilsin” konulu bir basın açıklaması düzenledi. Dün Soykan Parkı’nda gerçekleştirilen ve Memur-Sen’e bağlı Malatya sendikalarının il temsilcileri ile üyelerinin katıldığı basın açıklamasını Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin yaptı.

Sözlerine bugün haziran ayı enflasyon rakamının açıklandığını anımsatarak başlayan Başkan Engin, kamu görevlilerinin 2021 yılı ilk altı aylık zam oranına eklenecek enflasyon oranın da belirlenmiş olduğunu söyledi.

“BU ZAM DEĞİL, ENFLASYON KAYNAKLI MEMURUN KAYBIDIR”

“5. Dönem Toplu sözleşmenin mutabakatsızlarla sonuçlanması sonucu Kamu İşvereni ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2021 yılı için yüzde 3 + yüzde 3 zammı kamu görevlilerine reva görmüştü” diyen Başkan Engin, şunları kaydetti:

“Bugün açıklanan 1,94’lük Haziran ayı enflasyon oranıyla 2021 yılı ilk altı aylık enflasyon farkı 5,45 olmuş, böylelikle 1 Temmuz 2021 itibariyle yüzde 8,45’lik bir artış olmuştur. Bu zam değil, enflasyon kaynaklı memurun kaybıdır. Malum, 2019 yılı Ağustos ayında açıklanan ve 2020 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olan Hakem Kurulu kararından bugüne tam 18 ay geçti. Ve bu 18 Ayda:

Gerçekleşen enflasyon: yüzde 24,258

Hedeflenen enflasyon: yüzde 7,5

Memura verilen zam: yüzde 11,40

18 ayda Dolar yüzde 46,05 arttı.

18 ayda Euro yüzde 54,50 arttı.

18 ayda Altın (Gr.) yüzde 71,33 arttı.

18 ayda Yağ (18 LT) yüzde 116,04 arttı.

18 ayda Elektrik (kr/kWh) yüzde 30,91 arttı.

18 ayda Doğal Gaz (m3/TL) yüzde 23,68 arttı.

Bu veriler maalesef, memur maaşlarının enflasyona yenik düştüğünü, memurun alım gücünü zayıflattığını gösteriyor.”

“BİZ EMEĞİMİZİN DERDİNDEYİZ”

Ekmeklerinin derdinde olduklarını dile getiren Başkan Engin,

Biz bugün burada, işte bu gerçekler ışığında, hem bir durum tespiti yapmak hem de oluşan kayıpların tazmini noktasında taleplerimizi dile getirmek için toplandık. İlk önce hemen şunu belirteyim ki, özellikle küresel dengesizlikler ve son 1 buçuk yıldır bütün insanlığı etkisi altına alan ölümcül KoviD-19 pandemisi, hayatımızın akışını derinden etkiliyor. Dolayısıyla, böylesi zor koşullar altında, ülkemiz ekonomisinin kur üzerinden yaşadığı finansal dalgalanma dâhil birçok konuyu serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmamız gerektiği de ortadadır. Biz durduğumuz yerin sorumluluğunu da zorunluluğunu da iyi bellemiş bir emek örgütüyüz. Evet, biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz, alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. Hiçbir gerçeği ıskalamadan, özellikle enflasyon üzerinden yaşanan gelir kayıplarının tazmini noktasında hem sesimizi hem de sözümüzü bu meydandan ve diğer 80 ilimizden yükseltiyoruz

şeklinde konuştu.

“ÖNGÖRÜLER HİÇBİR ZAMAN TUTMADI”

Yaşanan sürecin Memur-Sen’in haklılığını ortaya koyduğunu söyleyen Başkan Engin,

6. dönem toplu sözleşmenin arifesinde, bugün açıklanan enflasyon rakamları, deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil etmiştir. Son 18 aylık enflasyon rakamlarına baktığımız zaman hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan artışın ise tam 2 katından fazla oranda bir sapma olduğu görülecektir. Böylesi büyük bir sapma, hedeflenen enflasyon üzerinden ücretlendirme politikasının yanlışlığını ortaya koymuyor mu? Biz, ilk günden beri bu yöntemin yanlış olduğunu dile getirdik. Kaldı ki, kamu işvereninin üzerinden pazarlık yaptığı öngörüler hiçbir zaman tutmadı, tutmayacaktır da. Aslında hükümet, oluşturduğu sistematikte ‘kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz’ diyerek bu gerçeği itiraf etmektedir. Fakat Memur-Sen olarak; 4. ve 5. Dönem Toplu sözleşme süreçlerinde hükümetin sığınağı haline gelmiş olan ‘kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözünün hakkaniyeti yansıtmadığını söyleyerek kamu görevlilerinin büyümeden ve refahtan pay alması gerektiğinin altını çizdik ve bunun mücadelesini verdik. Biz ülke gerçeklerini temel alan tekliflerle masaya oturduk hep ekonominin gerçekleri ve alın terinin hakkını vermeye dair gerekler yerine, tahmini enflasyon rakamları ile alım gücünü sıfırlayan, gerçekleşmesi mümkün olmayan hedefler üzerinden belirlenen artış oranına dayanan mantıkta ısrar etmenin manası ve anlamı yok. Geldiğimiz nokta ortada yaşanan süreç maalesef Memur-Sen’in haklılığını tescilledi. Gelin bu çarpık sistematiği değiştirelim! Hayali enflasyon hedefler üzerinden değil, reel gerçekler üzerinden artışları belirleyelim

ifadelerine yer verdi.