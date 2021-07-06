“Federasyon defteri kapandı”

Biz dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra ziyarette Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve birçok Kıbrıs gazisi yer aldı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi’ni ziyaret sonrasında konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, mücahit ve Mehmetçiklerin bundan 47 yıl önce Kıbrıs’ta bir destan yazdığını hatırlattı. Kıbrıs’ta federasyon defterinin kapandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin diğer devletler tarafından tanınmasıyla ilgili de,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ayrı bir devlet ve Kıbrıs’ta 2 ayrı halk olduğunu, bütün dünya biliyor. Mademki bütün dünya bunu biliyor, gün gelir o tanınma da gelecektir. Şimdi önemli olan siyasetin pekişmesi, geliştirilmesi

dedi.

Ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs gazilerini ziyaret ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazilerine minnet duygularını iletti.

“GAZİLERİMİZİ DE HİÇBİR ZAMAN UNUTMUYORUM”

47 yıldan sonra çok şeylerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar,

20 Temmuz’un arifesindeyiz. 20 Temmuz 2021 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü olacak. Bu uzun bir zaman. Dolayısıyla 47 yılda çok şeyler oldu, çok şeyler kaydedildi. Kıbrıs gerçekten yoluna devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi bir devletimiz var. Biz bunu şehitlerimize borçluyuz. Bir kez daha onlara rahmet diliyorum. Şu anda hayatta olan gazilerimize bir kez daha şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Bizim mücahidimiz de Mehmetçiğimiz de Kıbrıs’a barışı götürmüş, Kıbrıs’ta direndi, Kıbrıs’ta gerçekten bir destan yazdı. Türkiye’nin desteği, Türkiye’nin gerçekten büyük bir fedakarlığı olmuştur. Ama gazilerimizi de hiçbir zaman unutmuyorum. Ben her gittiğim yerde Türkiye Cumhuriyeti’ni çok seviyorum, çok dolaşıyorum, çok geziyorum. Sabahleyin Elazığ’daydım, oradaki Gaziler Derneğini ziyaret ettim. Bugün Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şubesi’ni ziyaret ettim. Her zaman bu arkadaşlarımızın yeri bizim kalbimizde bambaşkadır. Çünkü bunlar genç evlatlarken Kıbrıs’ın o çetin günlerinde muharebeye katılmışlar, Kıbrıs’a barışı götürdüler

diye konuştu.

“MARAŞ AÇILIMI YILLARIN AÇILIMINI BOZDU”

“1974’ten sonra 47 yıl geçti ve kan durdu, akmadı” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

Bundan sonra da eğer bir anlaşma olacaksa sağlam bir anlaşmanın olabilmesi lazım. Kıbrıs Türk’ü asla ve kata 1974 öncesini yaşamamalı, çünkü bizim arkamızda 85 milyonluk güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var. Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte oluşturduğumuz siyaset şu anda Kıbrıs’ta 2 ayrı egemen, bağımsız bir devlet var. Federasyon defteri kapanmıştır. Çünkü orada tek egemen, Rum’ların hâkimiyetinde, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin dışında tutulması, Avrupa Birliği’nin içerisinde Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi zaman içerisinde Kıbrıs Türklerini zaman içerisinde asimile etmek suretiyle, büyük Yunanistan hayalleri, Doğu Akdeniz’deki birtakım oynanan tezgâhlarla, dolayısıyla biz Türkiye Cumhuriyeti’yle beraber hareket etmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatmak, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin oradaki ayrı egemenliğiyle her zaman Türkiye’yle ilişkilerimizi sürdürmesi ve dolayısıyla Kıbrıs’taki Türklerin garantörlük ve güvenlik bakımından orada rahat edebilmesi için, huzurlu olabilmesi için Türkiye’yle münasebetlilerimizin bu anlayışla geliştirilmesi lazım. Şimdi bunu yapıyoruz. Benim Cumhurbaşkanı seçilmemden sonra bildiğiniz siyasette bir farklılık oldu. ‘Federasyon görüşmüyoruz’ dedik, ‘bundan sonra 2 ayrı bağımsız devlet’ görüşürüz dedik. Bunun arkasında da tamamen Türkiye Cumhuriyeti var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda destek verdi. Bir Maraş açılımını gerçekleştirdik ki gerçekten o yılların ezberini bozdu.

“BAHTİYARIM, KIVANÇLIYIM”

Gazetemizin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya devletleri tarafından tanınması için herhangi bir çalışmanız var mı? sorusuna Cumhurbaşkanı Tatar, “Siyasi anlamda Kıbrıs Türk’üne yapılan haksızlıktan dolayı evet, tanınmada sıkıntı var. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1974’ten 47 yıl sonra 100’den fazla ülkeyle ticaret yapıyor. 100’den fazla ülkeyle farklı öğrenciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde eğitim görüyor. Her ülkeden öyle veya böyle ticaret ilişkileri var. mal alıyoruz, mal satıyoruz. Her türlü ilişki biçimi gelişmiştir. Ve bütün dünyayla temas içerisindeyiz. Antalya Diplomasi Formu’ndaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetiyle 3 hafta kadar oradaydım. Binlerce ziyaretçi vardı. Muazzam bir toplantı, muazzam bir altyapı, Türkiye’nin büyüklüğü işte burada. Dünya kadar cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanıyla temas ettim. Hepsi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ayrı bir devlet olduğunu, Kıbrıs’ta 2 ayrı halk olduğunu, o halklardan birisinin de Türk halkı olduğunu, Türkiye’yle böyle bir ciddi siyasi ilişkimiz olduğunu bütün dünya biliyor. Dolayısıyla mademki bütün dünya bunu biliyor, gün gelir o tanınma da gelecektir. Şimdi önemli olan siyasetin pekişmesi, geliştirilmesi. Kıbrıs Türk Halkı’nın haklı sesinin dünyaya duyurulması için sizlerden de alacağımız destekle projeleri sürdürebilmektir. Bu yüzden bahtiyarım, kıvançlıyım

ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindekiler, Malatya esnafını ziyaret ettiler.