Birbirinden güzel fotoğraflar yarıştı

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Doğu’nun incisi olan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Malatya Fotoğraf Sanatı ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) destekleriyle düzenlenen “Ulusal Battalgazi Kayısı Hasadı Fotoğraf Yarışması Maratonu” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sona erdi. Siyah beyaz ve renkli olarak iki kategori üzerinden gerçekleştirilen ödüllü fotoğraf yarışmasına, çok sayıda katılım sağlandı. 18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm fotoğrafçıların 5 eserle katılım sağladığı bu özel ödüllü fotoğraf yarışmasında, tarih başkenti Battalgazi’de birbirinden güzel kareler kadraja alındı. Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip olan Kayısısının hasadı, kurutulması, pazarlaması gibi işlemlerinin yanı sıra Battalgazi’nin tüm güzelliklerini 4 gün boyunca kadraja alan fotoğraf sanatçılarının otantik kareleri, jürinin uzun değerlendirmelerinden sonra açıklandı.

Birbirinden eşsiz fotoğraf karelerinin yer aldığı yarışmada ve jüri değerlendirmesinin ardından yarışmaya Ordu’dan katılan Yılmaz Karaca, patik yapımını konu alan fotoğrafıyla birinci olurken, yarışmaya Malatya’dan katılan Yusuf Karaoğul ise UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne aday Arslantepe Höyüğü’nün ön kısmında çektiği ve kayısı kurutulmasını konu alan fotoğrafıyla ikinci olmayı başardı. Yarışmaya Mersin’den katılan Veli Dölek ise kayısının kurutulmasını konu alan ‘Kayısı Güzeli’ fotoğrafıyla üçüncü oldu.

Birinci olan yarışmacıya; 10 bin TL para ödülü, ikinci olan yarışmacıya; 8 bin TL para ödülü ve üçüncü olan yarışmacıya ise 6 bin TL para ödülü hediye verilecek. Ödüllü fotoğraf yarışmasında; 3 kişiye verilecek olan Jüri mansiyon ödülü ise bin TL olarak açıklanırken, Fırat Kalkınma Ajansı’nın özel ödülüne ise 3 bin TL para ödülü hediye edilecek. Öte yandan dereceye giremeyen ama sergilenmeye hak kazanan 37 adet eserde jüri değerlendirmesi sonucunda belirlendi. (Bülten)