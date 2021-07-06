Malatya yöresine özgü en sevilen lezzetlerden olan tescilli yemeği Kiraz Yaprağı Sarması yapılırken aynı zamanda Danilo şef tarafından da Darende Kudret Havuzundan kareler paylaşıldı. Danilo Şef, Kudret Havuzundan fotoğraf paylaşırken,
Bir şey göstereceğim. Bu fotoğrafı gösterince herkes Karayip’ler zannediyor, bakın burası Darende’nin dağlar arasında yer alan doğal havuzu. Malatya mutlaka keşfedilmesi gereken bir yer. Malatya gerçekten çok özel bir yerde
dedi.
Danilo Şef, pandemi döneminde yurt dışına gitmenin zor olduğuna söyleyerek, izleyicilere Türkiye’yi keşfedin tavsiyesinde bulundu. Türkiye’de keşfedilmesi gereken yerlerin başında Malatya’nın geldiğini belirten usta şef, Kudret Havuzu görüntülerine aşık olduğunu söyledi.
Yaz aylarının sıcak günlerine bunalanlar için iyi bir tatil alanı olan Kudret Havuzu, Darende’nin Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi civarında bulunuyor. Havuz, kükürtlü sularıyla vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.