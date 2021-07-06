Malatya yöresine özgü en sevilen lezzetlerden olan tescilli yemeği Kiraz Yaprağı Sarması yapılırken aynı zamanda Danilo şef tarafından da Darende Kudret Havuzundan kareler paylaşıldı. Danilo Şef, Kudret Havuzundan fotoğraf paylaşırken,

Bir şey göstereceğim. Bu fotoğrafı gösterince herkes Karayip’ler zannediyor, bakın burası Darende’nin dağlar arasında yer alan doğal havuzu. Malatya mutlaka keşfedilmesi gereken bir yer. Malatya gerçekten çok özel bir yerde

dedi.

Danilo Şef, pandemi döneminde yurt dışına gitmenin zor olduğuna söyleyerek, izleyicilere Türkiye’yi keşfedin tavsiyesinde bulundu. Türkiye’de keşfedilmesi gereken yerlerin başında Malatya’nın geldiğini belirten usta şef, Kudret Havuzu görüntülerine aşık olduğunu söyledi.

Yaz aylarının sıcak günlerine bunalanlar için iyi bir tatil alanı olan Kudret Havuzu, Darende’nin Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi civarında bulunuyor. Havuz, kükürtlü sularıyla vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.