06 Tem 2021 - 10:45- Yaşam G: 06 Tem 2021 - 10:51

“Malatya mutlaka keşfedilmesi gereken bir yer”

Ekranların sevilen programı MasterChef’de bu hafta Malatya’ya özgü tescilli Kiraz Yaprağı Sarması yapıldı. Bu hafta ekranlara gelen bölüm büyük beğeni toplayarak sosyal medyada paylaşıldı.
“Malatya mutlaka keşfedilmesi gereken bir yer” mask

Malatya yöresine özgü en sevilen lezzetlerden olan tescilli yemeği Kiraz Yaprağı Sarması yapılırken aynı zamanda Danilo şef tarafından da Darende Kudret Havuzundan kareler paylaşıldı. Danilo Şef, Kudret Havuzundan fotoğraf paylaşırken,

Bir şey göstereceğim. Bu fotoğrafı gösterince herkes Karayip’ler zannediyor, bakın burası Darende’nin dağlar arasında yer alan doğal havuzu. Malatya mutlaka keşfedilmesi gereken bir yer. Malatya gerçekten çok özel bir yerde

dedi.

Danilo Şef, pandemi döneminde yurt dışına gitmenin zor olduğuna söyleyerek, izleyicilere Türkiye’yi keşfedin tavsiyesinde bulundu. Türkiye’de keşfedilmesi gereken yerlerin başında Malatya’nın geldiğini belirten usta şef, Kudret Havuzu görüntülerine aşık olduğunu söyledi.

Yaz aylarının sıcak günlerine bunalanlar için iyi bir tatil alanı olan Kudret Havuzu, Darende’nin Şeyh Hamid-i Veli Somuncu Baba Külliyesi civarında bulunuyor. Havuz, kükürtlü sularıyla vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.
# danilo şef, darende kudret havuzu, masterchep

06 Tem 2021 - 10:45 Malatya/ Darende- Yaşam

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