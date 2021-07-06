Arslantepe, kalıcı liste için bekliyor

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan ve 2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü, kalıcı listeye alınmayı bekliyor. Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması ile ilgili geçtiğimiz yıl Çin’de yapılması planlanan toplantı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti. Arslantepe’nin kalıcı listede yer alıp almayacağına ilişkin temmuz ayının son haftasında online (çevrimiçi) olarak bir araya gelecek olan UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda karar açıklanacak.

TOPLANTI BU AYIN SON HAFTASINDA

Arslantepe Höyüğü’nde ilk arkeolojik kazı çalışması 1931'de Louis Delaporte başkanlığındaki Fransız ekip tarafından gerçekleştirildi. 1961'den bu yana ise Roma La Sapienza Üniversitesinden ekiplerce düzenli olarak kazı çalışması yapılan Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO’nun kalıcı listesine alınması için başvuruda bulunulmuştu.

Binlerce yıllık geçmişiyle UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi süreciyle ilgili 2020’nin haziran ayında Çin’de Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından yapılması planlanan toplantı pandemi nedeniyle gerçekleştirilememişti.

UNESCO heyetinin temmuz ayı içerisinde toplanarak, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye alınıp alınmayacağına ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor. Bu noktada heyet, ya olur ya ret ya da eksiklerin giderilerek yeniden başvuruda bulunulması kararlarından birini verecek. Toplantıda, Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınması kararının verilmesi bekleniyor.

Komitenin 25 Temmuz’da toplanarak, Arslantepe ile ilgili kararırını açıklaması bekleniyor.

GEÇİCİ LİSTEDE 78 KÜLTÜREL, 4 KARMA, 3 DOĞAL MİRAS BULUNUYOR

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi’nde 2021 yılında güncellenen şekliyle 78 kültürel, 4 karma ve 3 doğal olmak üzere toplam 85 mirası bulunuyor.

Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Alanları:

“Karain Mağarası (Antalya) 1994, Urartu ve Osmanlı Eski Yerleşimi Ahlat Mezar Taşları (Bitlis) 2000, Alahan Manastırı (Mersin) 2000, Alanya (Antalya) 2000, Harran ve Şanlıurfa (Şanlıurfa) 2000, İshakpaşa Sarayı (Ağrı) 2000, Konya Selçuklu Başkenti (Konya) 2000, Mardin Kültürel Peyzajı (Mardin) 2000, Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı 2000, St. Nicholas Kilisesi (Antalya) 2000, St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Tarihi Çevresi (Mersin) 2000, Sümela Manastırı (Trabzon) 2000, Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla) 2009, Perge Arkeolojik Alanı (Antalya) 2009,

Sagalassos Arkeolojik Alanı (Burdur) 2009, Eşrefoğlu Camii (Konya) 2011, Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay) 2011, Aizanoi Antik Kenti (Kütahya) 2012, Beçin Ortaçağ Kenti (Muğla) 2012, Birgi Tarihi Kenti (İzmir) 2012, Gordion (Ankara) 2012, Hacı Bektaş Veli Külliyesi (Nevşehir) 2012, Hekatomnos Anıt Mezarı ve Kutsal Alanı (Muğla) 2012, Niğde'nin Tarihi Anıtları (Niğde) 2012, Mamure Kalesi (Mersin) 2012, Odunpazarı Tarihi Kent Merkezi (Eskişehir) 2012, Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi (Gaziantep) 2012, Zeugma Arkeolojik Alanı (Gaziantep) 2012, Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri (Manisa) 2013, Laodikeia Arkeolojik Alanı (Denizli) 2013, Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Ceneviz Ticaret Yolu’nda Kale ve Sur Yerleşimleri 2013, Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir) 2014, Anavarza Antik Kenti (Adana) 2014, Kaunos Antik Kenti (Muğla) 2014, Korykos Antik Kenti (Mersin) 2014, Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya) 2014, Kültepe-Kanesh Arkeolojik Alanı (Kayseri) 2014, Çanakkale ve Gelibolu 1. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale) 2014,

Eflatun Pınar: Hitit Kaya Anıtı (Konya) 2014, İznik (Bursa) 2014, Mahmutbey Camii (Kastamonu) 2014, Ahi Evran Türbesi (Kırşehir) 2014, Vespasianus - Titus Tüneli (Hatay) 2014, Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup (St. Jacob) Kilisesi (Mardin) 2014, Akdamar Kilisesi (Van) 2015, Aspendos Antik Kenti Tiyatrosu ve Su Kemerleri (Antalya) 2015, Eshab-ı Kehf Külliyesi (İslami-Osmanlı Sosyal Kompleksi) (Kahramanmaraş) 2015, Mudurnu Tarihi Ahi Kenti: Ahiliğin Tanıkları (Bolu) 2015, Dağlık Frigya (Eskişehir, Kütahya, Afyon) 2015, Stratonikeia Antik Kenti (Muğla) 2015, Uzunköprü (Edirne) 2015, İsmail Fakirullah Türbesi ve Işık Kırılma Mekanizması (Siirt) 2015, Yıldız Sarayı Kompleksi (İstanbul) 2015, Bodrum Kalesi (Muğla) 2016, Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir) 2016, Hacı Bayram Camii ve Çevresindeki Tarihi Alanlar (Ankara) 2016, Sultan II. Beyazıd Han Külliyesi (Edirne) 2016, Nuruosmaniye Külliyesi (İstanbul) 2016, Malabadi Köprüsü (Diyarbakır) 2016, Tuşpa/Van Kalesi, Van Tarihi Kenti ve Höyüğü(Van) 2016, Kibyra Antik Kenti (Burdur) 2016, Yivli Minare Camii (Antalya) 2016, Assos Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 2017, Ayvalık Endüstriyel Peyzajı (Balıkesir) 2017, İvriz Kültürel Peyzajı (Konya) 2017, Priene Arkeolojik Alanı (Aydın) 2018, Gaziantep Yeraltı Suyu Yapıları: Livas ve Kasteller (Gaziantep) 2018, Erken Dönem Anadolu Türk Mirası: Danişmend Beyliği Başkenti Niksar (Tokat) 2018, Justinian Köprüsü (Sakarya) 2018, Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat) 2018, Harput Tarihi Kenti (Elazığ) 2018, Anadolu'daki Ahşap Çatılı ve Ahşap Taşıyıcılı Camiiler (Konya-Eşrefoğlu Camii, Kastamonu-Mahmut Bey Camii, Eskişehir-Sivrihisar Camii, Afyon-Afyon Ulu Camii, Ankara-Arslanhane Camii) 2018, İzmir Tarihi Liman Şehri (İzmir) 2020, Koramaz Vadisi (Kayseri) 2020, Zerzevan Kalesi ve Mithraeum (Diyarbakır) 2020, Karatepe Aslantaş Arkeolojik Alanı (Osmaniye) 2020, Beypazarı Tarihi Kenti (Ankara) 2020, Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Orta Çağ Kilise-Manastırları (Mardin) 2021.”