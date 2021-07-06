Kedilere piyano çalan adam

Müzisyen Sarper Duman, piyano dersi vererek, yardıma muhtaç olan kedileri tedavi ettirerek, bakımlarını üstleniyor. Lisede eğitim gördüğü dönemden buyana yardıma muhtaç kedilere kucak açan Duman, ‘iyilik’ kelimesinin karşılığındaki isim olmuş durumda. Öyle ki sokak kedilerinin doğum günlerini kutlayan Duman, onlara sıcak bir yuva vermesinin yanı sıra bütün şefkatini de gösteriyor.

Konservatuarı bitirdikten sonra piyano dersleri veren Duman, buradan elde ettiği kazançla yardıma muhtaç kedilere bakıyor. Annesi Nilay ve babası Mehmet Duman’ın destekleriyle sokak hayvanlarına kapısı açan Sarper Duman, yediden yetmişe herkesin takdirini topluyor.

7 yaşından buyana piyano çalan Duman, evinde beslediği kedilere piyano çalarak, onları bir anlamda müzikle tedavi ediyor. İş aradığı bir dönemde çöp konteynırında bir kedi bulan ve telefonunu satarak, o kediyi tedavi ettiren Sarper Duman’ın hayatı, o süreçten sonra büyük bir değişime uğradı. National Geographic’inde dikkatini çeken ve Duman’ı ve kedilerini instagramdan bir milyonun üzerinde kişi takip ediyor.

Kedilerle ilgili günlük yaşantısını ve çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan Duman, büyük bir beğeni alıyor.

“KEDİLERİN HEPSİNİN AYRI AYRI HİKÂYELERİ VAR”

Sarper Duman, bazı armonileri çaldığında kedilerin piyanonun üzerine çıktığını ifade etti. Duman, evinde bulunan kedilerin hepsini sokaktan sahiplendiğini ifade ederek,

Kedilerin hepsinin ayrı ayrı hikâyeleri ve öyküleri var

dedi.

Kedilerin birçoğunun belirli sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Duman,

Birçoğu travmalı. Burada hikayesi ya da travması olmayan bir kedi hemen hemen yok. Ben, müzikle hayvanların iletişiminin çok güçlü olduğuna inanıyorum. Bunun için kedilere piyano çalıyorum. Kedilerimle birlikte müzik yapıyoruz. Ben piyano çalıyorum onlarda dinliyorlar

ifadelerini kullandı.

Duman, hayatı kedileriyle birlikte bölüştüklerini kaydederek,

Ben, her şeyi kedilerim için yapıyorum. Onlarda tamamen benim müzisyen olduğumu benimsediler. Piyano çalarken, kedilerin müziğe ilgilerinin olduğunu seziyordum

diye konuştu.

‘PİYANİST KEDİ’ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Sahile çıktığı bir gün eve dönerken çöp konteynırından bir ses geldiğini anlatan Duman,

Bir miyavlama sesiydi. Konteynırın kapağını açtım ve çöp poşetinde bir hareketlilik olduğunu gördüm. Çöp poşetini yırttım ve sürekli piyanonun üzerinde duran kedi poşetin içerisindeydi. Hayvanın arka iki ayağı kırık, ağzı burnu kan içindeydi. Çok sıkıntılı bir dönemimdi, yapacak çok fazla bir şeyim yoktu ama dönüp gidemeyeceğimi de biliyordum. Telefonumu sattım ve ameliyat ettirdim. O günden sonrada hayatım döndü. O sırada da iş arıyordum. O kediyi almamın ertesi günü iş buldum. İsmini ‘Piyanist’ koyduğum kedi iyileşti. Ben çalışmaya devam ettim. Bir öğrencim, bir parçayla ilgili ‘Hocam bu parçayı çalamıyorum, video çekip atabilir misiniz?’ dedi. Telefonu kalorifer peteğinin üzerine koydum ve piyano çalmaya başladım. Ben çalarken, kendi kendine piyanonun üzerine çıktı, kucağıma geldi. Baktım güzel bir video oldu, internete koydum. İnstagramda 400-500 kişi vardı, iki gün sonra bir uyandım 55 bin kişi olmuş. Onun videoya girmesiyle böyle bir süreç gelişti ve hayatım çok değişti

dedi.

“ENGELLİ HAYVAN BAKMAK ÇOK ZOR DEĞİL”

Duman, kedi bakmanın zorluğunun olmadığını ifade ederek,

Bir kedi bakmak isteyenler hemen karar verebilirler. Benim engelli kedilerim var. Tamamen her şeylerini kendilerini hallediyorlar. Tek şey; yaşadıkları alana adapte olmaları ki bu da kısa sürede oluyor. Diğer kedilerden hiçbir farkı yok. Engelli hayvan sahiplenmek konusunda şüphesi olanlara bunu önerebilirim. Engelli hayvan bakmak çok zor değil

ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLUĞUNDAN BUYANA HAYVAN SEVGİSİ VARDI”

Sarper Duman’ın antrenör olan babası Mehmet Duman, oğlunun küçüklüğünden buyana hayvanlara karşı farklı bir sevgisinin olduğunu ifade etti.

Aile olarak sokak hayvanlarına karşı duyarlı olduklarını kaydeden Duman Sarper çok küçük yaşlarda sokak hayvanlarına bakmaya başladı.

Nereye gidersek gidelim sokakta bir hayvan gördüğünde hemen bakkala, markete gider ve mama alırdı

dedi.

Duman, oğlunun özellikle kedilere karşı büyük bir sevgisinin olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Bir gün bize söylemeden veterinerden mi aldı ya da başka bir yerden mi bilmiyoruz eve bir kedi getirdi. Ailece o kediye baktık. Uzun süre bizimle yaşadı. Sarper İstanbul’da eğitim görürken, kedi rahatsızlandı ve öldü. O dönem büyük bir üzüntü yaşadı. Sonrasında ağzı kapatılmış bir poşet içerisinde çöpe atılmış bir kedi bulmuş. O kediyi tedavi ettirdi ve evinde onlarca kedi beslemeye başladı. Hayvan severlerden de büyük bir ilgi görüyor. Hatta belgeseli de yapıldı. Oğlumla ne kadar gurur duysam azdır.

Oğlunun kedilerin hikâyesini kendilerine büyük bir heyecanla anlattığını kaydeden Duman,

Kedilerini çok seviyor. Onlara sürekli piyano çalıyor. Paylaştığı videoları bizde ilgiyle izliyoruz. Şuanda bir veteriner gibi çalışıyor dersem yanlış olmaz

dedi.