Yoğun bir kalabalıkla kent merkezinde ziyaretlerini gerçekleştiren Akşener,

Siyasi rekabeti hizmet üzerinden, proje üzerinden, sizlerin derdi üzerinden yaparsak siz fayda sağlarsınız. Ondan dolayı bunu yapmaya çalışıyoruz ve buraya dikkat çekiyoruz. Esnafı uzun bir zamandır unuttuk. Bu nedenle oraya dikkat çekmek ve sadece esnafın derdini dinlemek için yola çıkmıştık ve üzerine pandemi geldi. İyi niyetle, iyi bir iş yaptığınız zaman faydaya çeviriyor. Tamamen esnaflarımız üzerinden iktidarı uyarıyoruz

dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin veli nimet olmaktan çıktığını ifade ederek,

ANAP-DYP rekabeti vardı. Ama hem Anavatan Partisi hem de Doğru Yol Partisi hizmet ve projeler üzerinde rekabet yapardı ve dolayısıyla seçmen veli nimetti. Seçmen olarak façamızı aşağı alırdınız. ‘Şuculuk, buculuk’ üzerinden politika yapılıyor, çok da kolay oy alınıyor. O harika bir şey, dert dinlenmiyor

dedi.

Akşener, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya'da merkez Battalgazi ilçesi Milli Egemenlik Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Akşener, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Akşener, esnaf ziyaretinde kendisine ikram edilen kayısıyı da tattı.

“DERT DİNLENMİYOR, ÇOK KOLAY OY ALINIYOR”

Bir esnaf ziyaretinde gazetecilerin soru sormak istediği Akşener,

2020’den beri esnafları geziyorum. Hiçbir esnaf dükkânında iktidarı yermedim, kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Bu, öznenin esnaf olduğu bir çalışma

dedi.

Akşener, uzun yıllar önce politikaya genç yaşta başladığını anımsatarak, şunları söyledi:

Bunu Malatya çok iyi bilen şehirlerden birisidir. ANAP-DYP rekabeti vardı. Ama hem Anavatan Partisi hem de Doğru Yol Partisi hizmet ve projeler üzerinde rekabet yapardı ve dolayısıyla seçmen veli nimetti. Seçmen olarak façamızı aşağı alırdınız. Şimdi burada müşteri veli nimet, dükkânlarda öyle. Seçmenin de veli nimet olması lazım, çünkü siyasetçi tarafı isteyen taraf. İstediğiniz zaman, karşınızdakinin oyunu almak istiyorsanız, seçmen de veli nimet olmalıdır. Uzun zamandan beri seçmen veli nimet olmaktan çıktı. ‘Şuculuk, buculuk’ üzerinden politika yapılıyor, çok da kolay oy alınıyor. O harika bir şey, dert dinlenmiyor.

Türkiye’de esnafın ekonominin bel kemiği olduğunu dile getiren Akşener, “Sanayici üretir, işçiler ve makinalar çalışır ama esnaf olmazsa nasıl satacaksınız, tüketiciye nasıl gideceksiniz? Dolayısıyla tam orta bir yerde ekonominin bel kemiğidir. Tahminimizden öte esnaf istihdam ortaya koyar, istihdam yaratır” dedi.

“ESNAF ÜZERİNDEN İKTİDARI UYARIYORUZ”

Esnafların derdini dinlemek için yola çıktıklarını belirten Akşener,

Esnafı uzun bir zamandır unuttuk. Bu nedenle oraya dikkat çekmek ve sadece esnafın derdini dinlemek için yola çıkmıştık ve üzerine pandemi geldi. İyi niyetle, iyi bir iş yaptığınız zaman faydaya çeviriyor. Tamamen esnaflarımız üzerinden iktidarı uyardığımız, ‘Şunlar, şunlar talep ediliyor’ dediğimiz, benim grup konuşmalarına koyduğum, milletvekili arkadaşlarımızın kanun teklifi, soru önergesi, araştırma önergesi verdiği bir sistemimiz var. Bu doğrultuda Malatya’dayız

ifadelerini kullandı.

Akşener, bir gazetecinin ‘Esnafın ortak sorunu nedir?’ sorusuna, şu cevabı verdi:

Elektrik parası, zincir marketler bütün esnaf gruplarının şikâyeti. Hele hele beyaz eşya ve kırtasiye satanlar feci durumda. Temel sorun pandemiyle birlikte kira yardımını direkt istediler, biz onların taleplerini gündeme getiriyoruz. Çalışan başına bir yılı ödemesiz, faizsiz 10 bin lira önermiştik. Kapanmayla birlikte vurdu, zaten onun öncesinde kırılgan bir ekonomiyle beraberdik. Esnaflar şu an itibariyle kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını istiyorlar. Verilen kredilerin şimdi ödemeleri geldi ve bu kredilerin bir yıl daha uzatılmasını ve faizsiz olmasını istiyorlar. Bunlar yapılabilir mi, yapılabilir. Siyasi rekabeti hizmet üzerinden, proje üzerinden, sizlerin derdi üzerinden yaparsak siz fayda sağlarsınız. Ondan dolayı bunu yapmaya çalışıyoruz ve buraya dikkat çekiyoruz. Mesela yüzde 10 stopajın inmesinin sebebi esnafın talebidir. Devamlı söyledik, iktidar da doğruluğu gördü, yüzde 10’a kadar indir. Şimdi yukarı çıkacak, esnaf bunun kalmasını istiyor. BAĞKUR primlerine olan zamdan dolayı şikâyetler var. Dakika bir gol bir, haftanın sonunda hem doğal gaza hem de elektriğe. Bir dokun bin ah işit, özellikle kadınların derdi çok büyük. Ben kadın olduğum için, kulağıma konuşuyorlar. O derdin ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Esnaf çocuklarının, üniversite mezunu gençlerin işsizliğinden çok şikâyet ediyorlar. Burada sormuyorum ama başka yerde ‘Ne kadar et alıyorsunuz?’ diye soruyorum. Öyle cevaplar alıyorum ki, bayramdan bayrama, 2 ayda bir et aldıklarını söylüyorlar. Et refahın bir göstergesidir. Alım gücü düştü, buna dikkat çekiyoruz.

“İSTİHDAM YARATIYOR MU?”

Kanal İstanbul ile ilgili başından beri bir tutumlarının olduğunu dile getiren Akşener,

Biz milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir partiyiz. Dolayısıyla yatırım yapılmasına, mega projeye, dış dünyadan gelecek yatırımcıya itirazımız yok. Fakat yatırımcılarla ilgili şu soru sorulur; işsize çare buluyor mu, istihdam yaratıyor mu? İnşaat yapıldığı dönemde geçici istihdam yaratıyor, kalıcı istihdam yaratmıyor. Üretim oluyor mu? Üretim yapılacak bir sistem mi, hayır. Peki, vatandaşın refahına katkıda bulunacak mı, hayır. Bütün ekonomistlerin buna verdiği cevap ‘hayır.’ Oraya harcanan paranın 20 milyar, 50 milyar dolar olduğu söyleniyor. Yatırılan parayla, kim kazanıyor diye baktığınızda orada müteahhitler, yer kapatan insanlar kazanıyor. İstihdam yaratacak fabrikalar, üretim merkezleri, teknoloji merkezleri, girişimcilik alanlarına verilecek hibe destekleriyle pek çok şey yapılabilir. Sonuçta hepimizin sırtında çıkacak. Çevreyi, doğayı ve tabiatı hiç söylemiyorum. Bundan dolayı karşıyız. Oraya harcanacak paranın çok daha verimli, istihdama yönelik, üretime yönelik başka bir projeye çevrilmesinde fayda var diyoruz

diye konuştu.