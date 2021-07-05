Kaplan Ön Hazırlıklarını Tamamladı

2021-2022 Süper Lig Sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz’da Malatya’da start veren sarı kırmızılılar 5 günlük çalışmasını tamamladı. Nurettin Soykan Tesisleri’nde alt yapıdan gelen, kiralıktan dönen futbolcular ile yeni transferlerin katıldığı son antrenman dün akşam saatlerinde yapıldı. Kondisyon ve çeşitli pas organizasyonlar gerçekleştiren Yeni Malatyaspor’lu oyuncular daha sonra çift kale maç yaptı. Teknik direktör İrfan Buz ve yardımcı antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdüren kafile şut çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı. Alt lig takımlarından gelen genç oyuncuları yakından izleyen teknik direktör İrfan Buz’un Bolu kampına götürmeyi planladığı isimler kafasında netleşirken, takımdan ayrılacak futbolcuları da belirlediği öğrenildi. Bu isimleri Bolu kampına davet etmeyen Buz’un, yeni sezonda kendilerine kulüp bulmaları konusunda yönetime rapor sunacağı bildirildi.