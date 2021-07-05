TÜFAD’da yeni başkan Zeyno

Malatya TÜFAD Şubesi olağan genel kurul toplantısını Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından gündem maddelerinin okunmasıyla başlayan genel kurulda, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, tahmini bütçe, gelir gider bütçelerinin oylanarak kabul edilmesinin ardından yeni yönetim kurulu seçimine geçildi.

Mevcut başkan Nihat Bayındır’ın aday olmadığı seçime, antrenör Muharrem Zeyno tek listeyle girdi. Zeyno, TÜFAD Malatya Şubesi’nin yeni başkanı oldu.

Muharrem Zeyno başkanlığındaki TÜFAD Malatya Şubesi’nde yönetim şu isimlerden oluşuyor:

Cumali Dedeoğlu, Süleyman Kale, Muhsin Adem, Metin Taşpınar, Eyüp Menge, Kadir Gülver, Burak Taştekin, Sezer İnce, Berkan Erkoç, Hüseyin Ökke, Murat Taştan, Erdoğan Özdemir, Bayram Baysal, İskender Temizer isimleri yer aldı. Denetim kuruluna ise Nihat Ünlü, Murat Kayapınar ve Erkan Salman.

TÜFAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Zeyno, eskiden olduğu gibi yeni dönemde de antrenörlerin gelişimi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, eski başkan Nihat Bayındır’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.