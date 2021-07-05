“Geleceğin Temellerini Atıyoruz”

Malatya’daki 5 günlük hazırlık etabının son gününde Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman öncesi değerlendirmede bulunan İrfanBuz, “Ligde kalmak bizim için çok önemliydi. Bu sezon çalışmalarımıza önce Malatya’da başlama kararı aldık. Hem altyapımızda oynayan oyuncularımızı yakından görmek hem de kiralıktan gelen oyuncularımızı bilmek için bu önemliydi. Altyapıdan yaklaşık 12 futbolcuyu gözleme aldık. Organizasyon formuyla antrenmanlarımız gayet güzel geçti. Bugün de Malatya’daki çalışmalarımızı bitiriyoruz. Takımımızın 2 günlük bir izni var. Sonrasında 8 Temmuz’da ilk etap kamp çalışmaları için Bolu’da buluşuyoruz. Orada iki etap kamp dönemimiz olacak ardından tekrar Malatya’ya döneceğiz” dedi.

“44 MÜSABAKAYA YAKIN MAÇA ÇIKMIŞ”

Yeni sezonda farklı bir takım oluşacağını ifade eden Buz,

Her şeyden önce 12 futbolcumuz takımdan ayrıldı. Revizyon diyebileceğimiz kadar değişim içerisindeyiz. Önümüzdeki yıl için her zaman sezon başı önemlidir. Neden önemlidir, çünkü temelini atıyorsunuz. Hem çalışmalar hem sistem açısından tabii bizde yönetimimiz, başkanımızla ve transfer komitemizle birlikte istişare içerisinde giderek, ben tabii sistemimi anlatarak hangi tip futbolcuları bu sistem içerisinde barındırabiliriz, nasıl başarılı olabiliriz ve büyük Malatyaspor taraftarına nasıl iyi bir takım sunabiliriz o düşünce içerisine girdik. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürüyor. Transfer çalışmaları da titizlikle devam ediyor. Aslında her takım bu sene pandemiden dolayı yurtdışına çıkıp futbolcu izleme işine ağırlık veremedi. Onu bilmek gerekiyor. Buna ek olarak biz son çeyrekte ligde kalma mücadelesi verdiğimiz için zaman açısında planlamayla ilgili olarak sıkıntılar olabiliyor. O yüzden bizim sunduğumuz oyuncular tartışılacak isimler değiller. Rayane Aabid ve Haddadi bu isimler çok önemli iki oyuncuyu transfer ettik. Rayane Aabid çok üst düzeyde maçları olan 44 müsabakaya yakın maça çıkmış bir oyuncu. Aynı şekilde Haddadi’yi zaten tanıyorum. Kasımpaşa’da kısa bir süre birlikte çalıştık. Çok önemli bir futbolcu. Tabii daha alacağımız oyuncular var. Bu isimlerle bayağı bir aşama kaydedildi. Onlarla imza aşamasına kadar gelindi. İnşallah onlarla birlikte takıma güç katacağız

diye konuştu.

“ADEM’İN MİLLİ TAKIMDA OLMASI GEREKİYOR”

Yeni Malatyaspor’un bünyesine önemli oyuncular kazandırmak istediklerini sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam,

Ama aynı zamanda gençlerimize önem vermek istiyoruz. Bakıldığında bayağı genç bir arkadaşımızı transfer ettik. Futbolcu izleme ekimiz yurtiçinde onları izleme imkanı buldu. Biliyorsunuz; ben gençleri çok seviyorum. Türk futboluna çok genç kazandırdık. Ancak tabii onların seviyeleri ligde oynama düzeyinde olması gerekiyor. Hem kiralıkları hem de gençleri izleyerek bizlere faydalı olacakları içimizden çıkarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Sarı kırmızılı takımın deneyimli oyuncusu Adem Büyük ile ilgili de konuşan İrfan Buz, “Yerli futbolcular arasında en çok gol atan oyuncuyu bünyemizde barındırıyoruz. 17 tane gol az bir gol değil. Penaltı sayısını bazen Adem’le ilgili olarak söylüyorlar. Ama yine olayın içerisinde yine Adem Büyük var. Önemli bir futbolcu ve bana göre milli takımda da olması gereken bir oyuncu. Hem tecrübeli hem de çok efektif bir oyuncu. Genel olarak ofansif bir futbol oynamak istiyoruz. Takımımızı dengede tutmak istiyoruz

ifadelerine yer verdi.

“İSTİYORSANIZ BU KURALI ÇOK FAZLA DEĞİŞTİRMEYECEKSİNİZ”

Türk futbolundaki yabancı kuralıyla ilgili olarak da konuşan Buz,

Geçen sene bize çok katkı sağlayan ancak takımdan ayrılan oyuncularımız var. Özellikle son çeyreğe girildiğinde çok mücadele verdiler. Teknik ekip olarak düşüncelerimizi gerçekleştirmek adına bazen planlamalar tutmayabiliyor. Tabii aramızda olan Adem ve Semih gibi tecrübeli isimler çok önemli oyuncular. Devamlı değişime giden Türk futbolu doğru bir duruş sergilemiyor. Özgüveni olan insanlar çok fazla karar değiştirmez. Belirli bir doğru içerisinde gider yanlışlar da olabilir ama en azından bir çizginiz olur. Yabancı kuralıyla ilgili devamlı değişim içerisinde olursanız demek ki biz Türk futbolunda özgüvenli değiliz. 5 tane çok önemli ligde oynayan futbolcularımız var. O yüzden yabancı kuralıyla ilgili çok değişiklik olmasını doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Eğer siz istikrar yakalamak istiyorsanız bu kuralı çok fazla değiştirmeyeceksiniz

diye konuştu.

“ÇOK İYİ BİR EKİBİMİZ VAR”

Sosyal medyada ‘Buz yabancı kondisyoner talep etti’ yönünde dolaşan dedikodulara da açık getiren İrfan Buz,

Futbolda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. En önemlisi iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz teknik adamların da kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Futbolcularla olan iletişimi tercümanla aktarmak, duyguları paylaşmak çok zordur. Bunu kendiniz yaparsanız daha kısa gidiyorsunuz. İletişim aracı olarak dil bilmek önemlidir. Çok iyi bir ekibimiz var. Bünyemize katılan arkadaşlarımız var. Bununla birlikte kendimizi hep geliştirmek istiyoruz. Eğer böyle bir fırsatımız olduğu takdirde bunu düşünebiliriz. Ekibimizle neler yapabiliriz onu düşünürüz. Aramızda değerli arkadaşlarımız var. Geçen sene de daha evvelde bunu gösterdik. Ekibin de çok önemli olduğunu söyleyebiliriz

ifadelerini kullandı.