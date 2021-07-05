Ofis onarım ve tadilat işleri yaptırılacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Genç Ofis Onarım-Tadilatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. '' ifadelerine yer verildi.

İhalenin teklif açma tarihi 26 Temuz olarak belirtilirken İhalenin Yapılacağı yerin Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Şube Müdürlüğü olduğu açıklandı.

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