05 Tem 2021 - 17:42- Ekonomi G: 05 Tem 2021 - 17:48

Akademik personel alımı yapılacak!

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacak.
Akademik personel alımı yapılacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemiz, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.'' ifadelerini kullandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

05 Tem 2021 - 17:42 Malatya- Ekonomi

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