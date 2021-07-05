05 Tem 2021 - 17:36- Ekonomi G: 05 Tem 2021 - 17:42

TBMM Başkanlığı Personel Alım İlanı

TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla 35 personel istihdam edecek.
TBMM Başkanlığı Personel Alım İlanı mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''TBMM Başkanlığı Kreş, Gündüz Bakımevi ve Anaokuluna Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla personel alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlana son başvuru tarihinin 16 Temmuz olduğu açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

05 Tem 2021 - 17:36 Malatya- Ekonomi

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