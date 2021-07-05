05 Tem 2021 - 16:58- Gündem G: 05 Tem 2021 - 17:17

Otomotiv Yedek Parçalarına %50 Zam Yolda

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, otomotiv yedek parçalarına önümüzdeki 3 ay içerisinde yüzde 50 zam geleceğini açıkladı.

Beyza Nur GÜL
Beyza Nur GÜL Tüm Haberleri
Otomotiv Yedek Parçalarına %50 Zam Yolda mask

Otomotiv fiyatları gün geçtikçe artarken Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, hammadde ve navlundaki fiyat artışlarından dolayı otomotiv yedek parçalarına önümüzdeki üç ay içerisinde kademeli olarak yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı.

Açıklamasında 

Hem hammadde hem de navlun maliyetleri tolore edilemez boyuta geldi. Önümüzdeki üç ay zamlar kaçınılmaz olacak.

dedi.

Lastiğinden aküsüne, camından işçiliğine tüm yedek parçalarda bu yansımanın görüleceğini belirten Özalp ''Toplam enflasyona etki edecek bir ‘otomotiv enflasyonu’ kapıda" yorumunu yaptı.
# Oto Yedek Parça, Otomotiv, OSS

05 Tem 2021 - 16:58 Malatya- Gündem

Muhabir Beyza Nur Gül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
“Malatya’nın ticari gelişimi için her platformda olacağız” mask
“Malatya’nın ticari gelişimi için her platformda olacağız”
Sallanan sokak lambası korkutuyor! mask
Sallanan sokak lambası korkutuyor!
VALİ AYDIN BARUŞ KAYISI TOPLADI mask
VALİ AYDIN BARUŞ KAYISI TOPLADI
Üreticiler kadar esnaflar da tepkili mask
Üreticiler kadar esnaflar da tepkili
4 göletin ihalesi gerçekleştirildi mask
4 göletin ihalesi gerçekleştirildi
Kayısı ihracatından 281 milyon dolar gelir mask
Kayısı ihracatından 281 milyon dolar gelir
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL