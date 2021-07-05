Otomotiv Yedek Parçalarına %50 Zam Yolda

Otomotiv fiyatları gün geçtikçe artarken Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, hammadde ve navlundaki fiyat artışlarından dolayı otomotiv yedek parçalarına önümüzdeki üç ay içerisinde kademeli olarak yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı.
Açıklamasında
Hem hammadde hem de navlun maliyetleri tolore edilemez boyuta geldi. Önümüzdeki üç ay zamlar kaçınılmaz olacak.
dedi.
Lastiğinden aküsüne, camından işçiliğine tüm yedek parçalarda bu yansımanın görüleceğini belirten Özalp ''Toplam enflasyona etki edecek bir ‘otomotiv enflasyonu’ kapıda" yorumunu yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.