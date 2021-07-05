Otomotiv Yedek Parçalarına %50 Zam Yolda

Otomotiv fiyatları gün geçtikçe artarken Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Ziya Özalp, hammadde ve navlundaki fiyat artışlarından dolayı otomotiv yedek parçalarına önümüzdeki üç ay içerisinde kademeli olarak yüzde 50 zam yapılacağını açıkladı.

Açıklamasında

Hem hammadde hem de navlun maliyetleri tolore edilemez boyuta geldi. Önümüzdeki üç ay zamlar kaçınılmaz olacak.

dedi.

Lastiğinden aküsüne, camından işçiliğine tüm yedek parçalarda bu yansımanın görüleceğini belirten Özalp ''Toplam enflasyona etki edecek bir ‘otomotiv enflasyonu’ kapıda" yorumunu yaptı.