Süper Lig’de bu sezon güçlü ve alternatifli bir kadroya sahip olmak isteyen sarı kırmızılı ekip, TFF 2. Lig ekibi Pazarspor forması giyen Taha Gür ile anlaşma sağladı. Başkan Adil Gevrek’in İstanbul Güneşli Semtinde bulunan ofisinde gerçekleşen imza töreninde kendisini sarı kırmızılı kulübün futbolcusu yapan sözleşmeye imza atan genç futbolcu Yeni Malatyaspor ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Doğum yeri Kocaeli olan 24 yaşındaki sağ bek futbola Çaykur Rizespor alt yapısında başlayarak sırasıyla Düzyurtspor, Hekimoğlu Trabzon, Gölcükspor ve Pazarspor takımlarının formasını giydi. Transfermarkt sitesinde güncel piyasa değeri 100 bin Euro gözüken Taha Gür sağ bek olmasına karşılık sol bek mevkii de görev alabiliyor.
05 Tem 2021 - 15:59- Spor Güncelleme: 05 Tem 2021 - 16:01
Sağ Bek İçin Alternatif Transfer
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Malatyaspor, son olarak Pazarspor’da forma giyen sağ bek Taha Gür’ü 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.