05 Tem 2021 - 15:44- Siyaset G: 05 Tem 2021 - 15:48

Kiraz: Şiddetle kınıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.
Kiraz: Şiddetle kınıyorum mask

AK Parti  Malatya Milletvekili Öznur Çalık “Malatya’dan Kemal Amca’ya mesaj var” ifadeleriyle akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın görüntülerini  “Malatya’dan Kemal amcaya mesaj var” diyerek paylaştı. Çalık, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.

CHP İl Başkanı Kiraz, 

AKP’li vekilin böyle bir paylaşımda bulunması iktidarı kaybetmelerine ne kadar yakın olduklarının kanıtıdır. Genel başkanımızı ismini zikrederek böyle bir paylaşımda bulunmaları Malatya gibi güzide bir şehrin milletvekiline yakışmamıştır. Şiddetle kınıyorum

ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise sosyal medya hesabından, 

Engelli bir yurttaşımızı siyaset malzemesi olarak kullanmak sadece o kişi için değil, ondan rant elde etmek isteyenler için de üzüntü verici. Öznur hanım, sosyal medya trollüğü yapacağınıza, esnafa bakın, tütün üreticilerine bakın, işsize bakın, sulama suyu sorunlarına bakın

paylaşımında bulundu.

(Haber Merkezi)

# veli ağbaba, Öznur Çalık, enver kiraz

05 Tem 2021 - 15:44 Malatya- Siyaset

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