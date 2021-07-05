Kiraz: Şiddetle kınıyorum

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık “Malatya’dan Kemal Amca’ya mesaj var” ifadeleriyle akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın görüntülerini “Malatya’dan Kemal amcaya mesaj var” diyerek paylaştı. Çalık, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.
CHP İl Başkanı Kiraz,
AKP’li vekilin böyle bir paylaşımda bulunması iktidarı kaybetmelerine ne kadar yakın olduklarının kanıtıdır. Genel başkanımızı ismini zikrederek böyle bir paylaşımda bulunmaları Malatya gibi güzide bir şehrin milletvekiline yakışmamıştır. Şiddetle kınıyorum
ifadelerini kullandı.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise sosyal medya hesabından,
Engelli bir yurttaşımızı siyaset malzemesi olarak kullanmak sadece o kişi için değil, ondan rant elde etmek isteyenler için de üzüntü verici. Öznur hanım, sosyal medya trollüğü yapacağınıza, esnafa bakın, tütün üreticilerine bakın, işsize bakın, sulama suyu sorunlarına bakın
paylaşımında bulundu.
(Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.