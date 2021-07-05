05 Tem 2021 - 10:16- Asayiş G: 05 Tem 2021 - 10:18

Pompalı tüfekle vuruldu

Malatya’da meydana gelen olayda 19 yaşındaki bir genç pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralandı.
Pompalı tüfekle vuruldu mask

Alınan bilgiye göre olay, Pazar sabahı 04.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Antepli Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 19 yaşındaki Bilal K., sağ ayağından yaralandı.

Saldırgan, otomobille olay yerinden kaçarken, yaralı ise kendi imkânlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokakta yaptığı araştırmada bir adet boş kartuş bulurken, yaralama olayını gerçekleştiren şüphelinin peşine düştü.

Emniyet ekipleri, otomobille kaçan saldırganın kimliğini belirlerken, şüphelinin yakalanması için başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (Haber Merkezi)
# yaralama, asayiş

05 Tem 2021 - 10:16 Malatya- Asayiş

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