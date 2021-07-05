“AKP’YE EN BÜYÜK DERSİ TÜTÜN ÜRETİCİLERİ VERECEK”

“Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"nda dört yıl önce yapılan değişiklikle yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan yapılan tütün ticareti yasaklanırken, yasağa uymayanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına çarptırılacakları belirtilmişti. Üreticilere hapis cezası getiren yasa 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya ve Adıyaman’da binlerce üreticinin protestosuna sebep olan, traktörlerle yol kapattıran tütüne yasak getiren yasa maddelerini sert sözlerle eleştirerek, “AKP’yi üreticiye düşman, çok uluslu sigara tekellerine dost” olarak nitelendirdi.19 Haziran tarihinde CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte Doğanşehir, Sürgü, Kurucaova, Bulam ve Çelikhan’da tütün üreticileri ile biraraya gelen ve yasanın yaratacağı olumsuzlukları konuşan Ağbaba, “üreticilerin taleplerine kulak tıkayan AKP hükümetine en büyük dersi görmezden geldikleri, dışladıkları üreticiler verecek” dedi.

“TÜTÜNÜ EKMEK SERBEST, SATMAK YASAK”

Tüm Türkiye’de üretilen tütünün satışına getirilen engeller nedeniyle, hem tütün üreticileri hem de tütün satan esnafların büyük bir baskı altında kaldığını kaydeden Ağbaba,”Malatya’da,Adıyaman’da Diyarbakır’da üretilen tütüne kaçak muamelesi yapıyorlar. Bu topraklarda üretilen tütün yerli ve millidir. Ama tütünün üretimini azaltıp satışını yasaklayanlar yerli ve milli değildir. Çok uluslu sigara tekelleri istediği için Doğanşehirlilerin, Adıyamanlıların ürettiği tütünün satışını yasakladılar. Tarlasını, emeğini, geleceğini tütüne bağlamış, tek geçim kaynağı tütün olan binlerce insanı açlığa mahkum ediyorlar. Bir sigara şirketi için binlerce tütün üreticisi feda ediliyor. Dünyada başka örneği yoktur ki bir ürünü ekmek serbest, satmak yasak olsun. AKP sayesinde bunu da gördük

dedi.

Ağbaba,

Üreticiler sokağa çıkınca bugüne kadar ortalarda görünmeyen AKP Milletvekilleri ortaya çıktı.Yasanın 6 ay daha ertelenmesi için çalışma yapacaklarmış. Milletin gazını almaya çalışıyorlar.Hiç kusura bakmayın, üreticiler 4 yıldır diken üstünde üretim yapıyor. Ne zaman ceza gelecek diye kaygıyla yaşıyorlar. Ve üreticiler yasanın ertelenmesini değil, yerli tütüne kaçak muamelesi, yapan bu ucube yasanın tamamen kaldırılmasını İstiyorlar.Sizin iki dudağınız arasındaki yaşamı kabul etmiyorlar. Bir tercih yapacaksınız ya Amerikalı Coni’nin yanında veya Adıyamanlı Abuzer, Malatyalı Mehmet Dayı’nın yanında olacaksınız. AKP Amerikalı çok uluslu şirketlerin yanında kalmayı tercih etti

ifadelerini kullandı.